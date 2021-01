Preocupación en la OMS por la cantidad de contagios y presión hospitalaria en España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) abogó hoy por mantener las restricciones contra la pandemia de coronavirus en Europa pese a la caída de los contagios, debido a que la transmisión todavía es alta y al riesgo generado por las nuevas mutaciones del Sars-CoV2.



Treinta países, más de la mitad de la región europea, han registrado un descenso "significativo" en los últimos 14 días, pero las tasas de propagación siguen siendo elevadas y las variantes originadas en Reino Unido y Sudáfrica provocan mayor incertidumbre y riesgo.



"No nos olvidemos de las lecciones que hemos aprendido de forma tan cruda: abrir y cerrar rápidamente es una estrategia pobre", dijo en rueda de prensa el director regional de la OMS, Hans Kluge, que habló de "mantener la guardia alta".



Kluge señaló que la mejor opción es introducir y levantar "de forma gradual" medidas basándose en criterios epidemiológicos, de acuerdo con una estrategia "moderada".



La mutación británica ha sido detectada en 33 países y, la sudafricana, en 16, además de que varios hospitales, escuelas y centros de asistencia han informado de brotes con esas variantes.



"Es necesario recordar que solo algo más del 3 % de la población en la región europea ha sido infectada de covid-19. Las áreas golpeadas duramente una vez pueden serlo de nuevo", advirtió Kluge.



Más de 700.000 europeos han muerto por la covid-19, un tercio del total, y aunque la curva de contagio en el continente se encuentra en una meseta, la semana pasada se registró un récord de 38.000 nuevos fallecimientos.



PREOCUPACIÓN POR LA SUBIDA DE CASOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL



La OMS ha admitido su intranquilidad por la tendencia negativa registrada en otros países como España y Portugal.



"En España vemos un alto número de casos, casi 200.000 la última semana, y eso es algo sobre lo que hay que estar particularmente preocupado. Hay amplia transmisión en todo el país, especialmente en las grandes ciudades y presión sobre los hospitales", dijo la responsable de Emergencias, Catherine Smallwood.



Smallwood señaló que los expertos de la OMS están analizando a qué se debe la subida en España y sobre la potencial influencia de las nuevas mutaciones del Sars-CoV2, aunque "no necesariamente parece que sea un factor que haya impulsado el aumento".



La subida de casos podría ser un resultado de las celebraciones navideñas y del período posterior a las vacaciones.



"Requerirá un esfuerzo sostenido bajar las cifras, lleva mucho tiempo, pero en los últimos dos días hemos visto una estabilización de los nuevos casos y esperamos que eso se traduzca en una caída gradual en las próximas semanas", señaló la experta de la OMS-Europa.



RETRASOS EN LA VACUNACIÓN



Kluge resaltó también la "paradoja" creada por el inicio de la campaña de vacunación y el riesgo generado por las mutaciones, lo que aumenta la urgencia de vacunar a los grupos de riesgo.



"La expectación creciente por la evolución de la ciencia y la vacunación y una distribución justa no están siendo satisfechas tan rápido como nos habría gustado", afirmó el director de la oficina regional de la OMS, con sede en Copenhague.



Treinta cinco países europeos han iniciado ya la campaña y han distribuido 25 millones de dosis, pero la controversia por los retrasos en la producción y la distribución ha centrado la actualidad en los últimos días.



De ahí que la OMS llamase a unir esfuerzos entre todas las partes para resolver la cuestión.



"La realidad es que hay una escasez de vacunas, pero no dudamos de que los fabricantes y productores están trabajando 24 horas al día para cubrir las brechas. Confiamos en que los retrasos que estamos viendo ahora serán compensados con una mayor producción en el futuro", afirmó.



Kluge se mostró comprensivo por la "tensión, fatiga y confusión" generadas por el avance de la vacunación y la llamada a mantener las restricciones, además de destacar la solidaridad y la resistencia mostrada por los europeos.



SALUD MENTAL Y PASAPORTE DE VACUNACIÓN



El uso de un registro digital de población vacunada puede ser útil para analizar el grado de cobertura y hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad, pero la OMS desaconsejó crear un "pasaporte de vacunación" para viajes.



"Eso iría en contra de la equidad y la justicia", afirmó Kluge, quien incidió en que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de salud públicos sólidos.



La OMS alertó también de los efectos secundarios provocados por la duración de la pandemia y las medidas restrictivas: la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 años sufre depresión y ansiedad y hasta el 20 % de los trabajadores sanitarios padecen problemas similares.