Francia fija el consentimiento sexual de menores en los 13 años

El Senado francés adoptó este jueves por unanimidad una proposición de ley para proteger a los menores de trece años de los abusos sexuales, que fija la noción de consentimiento en mayores de dicha edad y prolonga el plazo de prescripción del delito de no denunciar agresiones contra un menor.



Su aprobación llega en una semana marcada por la polémica del escándalo que salpica al célebre politólogo Olivier Duhamel, acusado por su hijastra, Camille Kouchner, de haber abusado de su hermano mellizo en los años 1980, cuando eran adolescentes, como denuncia en el libro "La familia grande".



En Francia, la ley reconoce el derecho del menor a tener relaciones sexuales a partir de los quince años, cuando estima que el niño está capacitado para dar un consentimiento claro.



La autora de la proposición de ley, la presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, Annick Billon, indicó que este texto pretende aplicar una "nueva prohibición: la de toda relación sexual con un menor de trece años".



"Esta proposición de ley tiene por objeto crear un nuevo crimen sexual sobre menores de trece años, de forma que se incluya en el código penal una prohibición social clara para proteger a los jóvenes adolescentes de toda violencia sexual cometida por adultos", señala el informe de la comisión.



El texto busca incluir en el código penal un artículo para castigar con veinte años de reclusión criminal todo acto de penetración genital o bucal entre un adulto y un menor de trece años.



Ante la dificultad probada de revelar este tipo de asuntos por sus víctimas, el Senado quiere llevar los delitos de prescripción de los crímenes sexuales hasta treinta años después del cumplimiento de mayoría de edad del menor, que Billon quiere ampliar hasta los cuarenta años.



También se amplía el plazo de prescripción del delito para los testigos que no denuncien malos tratos, agresión o abusos sexuales a un menor, que pasa de seis a diez años después del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima en caso de delito, y hasta veinte en caso de crimen.



Billon defendió que el texto no ha sido escrito "en reacción a la mediatización de la cuestión provocada por el libro de Kouchner", pero que su examen ofrece a los legisladores "una oportunidad de posicionarse con claridad".



Numerosas asociaciones de protección de la infancia, respaldadas por una parte de los representantes públicos, alegan que esta proposición es poco ambiciosa y piden que se fije también a los quince años.



De ser aprobada por la Asamblea Nacional, esta proposición del Senado se incluirá en la llamada ley Schiappa, aprobada en agosto de 2018 para luchar contra la violencia sexual y sexista, aunque hay varios trámites abiertos en las cámaras para endurecer ya las disposiciones previstas en dicha ley.



El ministro de Justicia, Éric Dupont-Moretti, saludó "una contribución importante" a la defensa de los menores pero destacó que toda modificación del código penal debe ser afrontada "con determinación pero con prudencia", después de un proceso de reflexión y "sin ceder a una emoción legítima".