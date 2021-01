Boris Johnson sale a pasear con la bicicleta durante el confinamiento en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, es centro de las críticas por haber sido visto montando en bicicleta lejos de su residencia en Londres, a pesar de que se pide a la población que haga ejercicios cerca de su casa como parte de las medidas del actual confinamiento en Inglaterra.



Los periódicos señalan este martes que el jefe del Gobierno fue visto el domingo por la tarde con casco, mascarilla y montando en bicicleta en el parque olímpico, en el este de Londres y a unos once kilómetros de su residencia oficial, en el 10 de Downing Street.



Si bien las reglas sobre el confinamiento son un tanto ambiguas, se pide a la gente que limite sus ejercicios físicos -como salir a correr, hacer una caminata o montar en bicicleta- a su área "local".



La prensa destaca que Johnson está quebrando el espíritu de las reglas tras ser visto en bici en el barrio de Stratford, donde está el parque olímpico, acompañado por su personal de seguridad.



La residencia de Downing Street no ha querido pronunciarse sobre el paseo que hizo el político el domingo por la tarde.



A Johnson le gusta un recorrido en bicicleta desde el centro de Londres hasta Stratford, que al parecer hacía cuando vivía en el barrio de Islington, al norte de Londres, según la prensa.



El primer ministro es un apasionado de la bici y, cuando era alcalde de Londres, iba siempre en ella desde Islington hasta las oficinas de la alcaldía, al lado del río Támesis.



El diputado laborista Andy Slaughter declaró que el jefe de Gobierno debería "liderar con el ejemplo" dado que Londres tiene un alto nivel de contagios de covid-19 pero que, Johnson es, "una vez más, haz lo que yo digo y no lo que yo hago".



Este incidente sale a la luz después de que varios ministros dieran su apoyo a la decisión de la policía de multar la semana pasada a dos mujeres en Derbyshire, en el norte de Inglaterra, después de que éstas hicieran en coche un recorrido de ocho kilómetros hasta un parque para hacer una caminata.



Estas multas fueron suspendidas la pasada noche y la Policía de Derbyshire les pidió disculpas a las dos mujeres.



Las restricciones impuestas por el Gobierno subrayan que uno "no debe viajar fuera de su área local" para hacer ejercicios.



Los contagios han aumentado rápidamente en las últimas semanas en el Reino Unido a raíz de la aparición de una nueva cepa del coronavirus el año pasado en el sureste de Inglaterra.



Según los últimos datos oficiales, ayer se registraron 46.169 nuevas infecciones y 529 muertes.