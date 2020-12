Biden vuelve a hacer un fichaje histórico: una mujer nativa para dirigir Interior

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, eligió a la legisladora Deb Haaland para dirigir el Departamento de Interior, en una elección histórica para la cartera encargada de administrar los recursos naturales del país, incluidos los territorios tribales, adelantaron este jueves medios locales.



Originaria del estado de Nuevo México, esta miembro de la tribu Pueblo of Laguna, podría convertirse en la primera nativa americana al frente de ese departamento, si es confirmada por el Senado del país.



Su elección supone un punto de inflexión en los 171 años de una cartera que ha tenido una relación complicada con las 574 tribus del país reconocidas a nivel federal.





Según el diario The Washington Post, Haaland ha prometido transformar este departamento en una institución que promueva la energía renovable y la mitigación de la crisis climática, tras años en los que ha sido el principal instigador del desarrollo de los combustibles fósiles.El Departamento de Interior, que gestiona un quinto del territorio de EE.UU., desempeñará un papel fundamental a la hora de cumplir con la promesa de Biden de luchar contra el calentamiento global, una de las prioridades del presidente electo.Al hilo de esta elección, Biden va a nominar, por otro lado, al afroamericano Michael Regan, un profundo conocedor de la principal agencia medioambiental del país, la EPA, como se conoce por sus siglas en inglés, para dirigirla, avanzaron medios locales.Regan, de 44 años, es actualmente secretario del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte, que sería el equivalente en ese estado de la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (EPA).De ser confirmado por la Cámara Alta se será el primer afroamericano en liderar ese organismo.Previamente Regan trabajó en la EPA durante las Administraciones de Bill Clinton (1993-2001) y de George W. Bush (2001-2009), antes de trasladarse al Fondo de Defensa Ambiental para ejercer como director regional del sureste.Al frente de la EPA, Regan tendrá por delante cumplir con las promesas de Biden de combatir la crisis climática y poner en marcha una agenda basada en la energía no contaminante.Como administrador de la EPA será el responsable de diseñar los estándares para evitar las emisiones de los vehículos y supervisar la polución procedente de las plantas de gas y de petróleo, entre otros.El diario The Washington Post subrayó que el Gobierno de Donald Trump ha revocado o debilitado más de 130 protecciones y regulaciones medioambientales, y tiene planes de paralizar cerca de una docena hacia mediados de enero (Biden será investido el 20 de ese mes).De acuerdo con este rotativo, muchos empleados de la EPA chocaron con las decisiones de los cargos nombrados por Trump al frente de la agencia y unos 300 se han jubilado desde que llegó a la Casa Blanca en 2016. Actualmente, la EPA tiene 14.222 trabajadores.Como máximo responsable medioambiental de Carolina del Norte desde 2017, Regan, que fue nombrado por el gobernador demócrata de este estado, Roy Cooper, logró un acuerdo multimillonario con la energética Duke Energy para la limpieza de las cenizas originadas por el carbón y estableció una junta asesora para la justicia ambiental.