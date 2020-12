Alemania registra un descenso en las cifras de contagios y fallecidos

Las autoridades alemanas contabilizaron 26.923 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales ascendió a 698, después del récord ayer de 952 muertos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche.



El máximo de nuevas infecciones se había registrado el pasado viernes, con 29.875 positivos en 24 horas.



Hace una semana, el número de nuevas infecciones alcanzó 23.679 en 24 horas, y el de víctimas mortales, 440.





El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.406.161, con 24.125 muertos, mientras que alrededor de 1.047.600 personas constan como recuperadas, según estimaciones del RKI.En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 179,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 149,7 el pasado jueves, y las nuevas infecciones sumaron en la última semana a 149.061.El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el miércoles a 4.836 -101 más en un día-, de los cuales 2.760 -el 57 % y 81 más respecto al martes-, reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 0,98, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 98 personas.El miércoles entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero, y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas -que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años- y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.El presidente de la Asociación de Mutuas Alemanas, Andreas Gassen, se mostró convencido en declaraciones a la red de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) de que este nuevo parón de la vida pública más estricto no tendrá el impacto deseado."Parto de la base de que hasta el 10 de enero no lograremos un descenso relevante de la tasa de contagios y menos aún del número de muertos", pronosticó.Según Gassen, un "lockdown", no importa cuán duro, no es una estrategia adecuada a largo plazo para combatir la pandemia".Subrayó la importancia de proteger mejor a los grupos de riesgo en residencias de ancianos y centros para el cuidado de personas dependientes, así como aumentar la frecuencia del transporte público con más autobuses y trenes para evitar grandes flujos de gente y subvencionar los viajes en taxi para estas personas.