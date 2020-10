Trump equipara el Covid a una simple gripe y dice que acudirá al debate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami, después de salir ayer del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo en los tests de COVID-19.



"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro.



"¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.





Horas antes de escribir estos tuits, el presidente había escrito otro en el que comparaba la COVID-19 con la gripe, restándole importancia."¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100.000, y pese a la Vacuna, muere de la Gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la COVID, en la mayoría de poblaciones mucho menos que letal", indicó.Posteriormente, Twitter ocultó este tuit con una advertencia de que viola las reglas de esa red social "sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con COVID-19", sin embargo, mantuvo accesible el mensaje de Trump por su "interés para el público".Trump participó en el primer cara a cara frente a Biden el martes pasado en Cleveland (Ohio), días antes de que la madrugada de viernes revelara que había dado positivo en las pruebas de la COVID-19, después de que se supiera a través de medios de comunicación que una de sus asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad.Durante el primer debate, varios de los invitados por el presidente asistieron sin mascarilla, en contraste con los de Biden, que sí que la lucieron.El positivo del presidente llevó a que Biden se tuviera que someter también a la prueba, en la que dio negativo.Actualmente hay más de una docena de positivos en el entorno de Trump, entre ellos la primera dama, Melania Trump, la portavoz presidencial, Kayleigh McEnany, y el jefe de su campaña, Bill Stepien.Tras ese primer debate hay un segundo programado en Miami (Florida) el próximo 15 de octubre, y un tercero y último el 22 de octubre en Nashville (Tennessee).La celebración de esos cara a cara estaba en duda tras el positivo y posterior ingreso de Trump el viernes en el hospital militar Walter Reed (Maryland), en las afueras de Washington.El mandatario abandonó este lunes el centro sanitario, aunque su médico reconoció que "no está fuera de peligro" y que se encuentra, de hecho, en un "terreno no explorado" por otros pacientes de la COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.Poco después de salir del hospital, Trump insinuó que ya es inmune al coronavirus y animó a la gente a salir y no temerlo, en un vídeo grabado justo al llegar a la Casa Blanca y compartido en Twitter.EE.UU. es la nación del mundo más afectada por la pandemia con casi 7,5 millones de contagios y más de 210.000 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.