Al menos seis muertos y un herido en un ataque en una guardería en el sureste de China

Un ataque en una guardería en la localidad china de Lianjiang, en la provincia de Cantón (sureste), dejó hoy al menos seis fallecidos y un herido, recoge la prensa local.



Según el diario The Paper, que cita testimonios de residentes locales, un hombre llegó a una guardería portando un cuchillo, con el que atacó a un niño y dos adultos en la entrada antes de dirigirse hacia el interior.



La Policía local se limitó a explicar en un comunicado que un hombre de 25 años apellidado Wu y vecino de la localidad perpetró un "ataque intencionado" a las 7.40 de este lunes (23.40 GMT del domingo) y que se encuentra detenido.



Las autoridades no facilitaron información sobre la edad o la identidad de las víctimas, aunque según algunos medios locales, no se descarta que figuren niños entre los fallecidos y algunos aseguran que las víctimas son un profesor, dos padres y tres menores.



En los últimos años se han registrado en el país asiático numerosos ataques similares en guarderías y escuelas, que se han saldado con decenas de fallecidos y heridos.



Un ataque similar registrado en una guardería de la provincia de Jiangxi (centro) dejó en agosto pasado tres fallecidos y seis heridos.



En abril de 2021, un hombre asesinó a dos personas y dejó a otras 16 heridas en un jardín de infancia de la región sureña de Guangxi.



El Ministerio chino de Educación emitió una circular en 2019 en la que reclamaba a todas las escuelas del país que reforzasen la seguridad para impedir a posibles atacantes que accedan a los recintos.



Los medios chinos suelen referirse a este tipo de incidentes, entre los que se incluyen algunos atropellamientos contra multitudes, de los que también se han registrado varios en los últimos meses, como "actos de venganza contra la sociedad".