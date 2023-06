Trump reconoció tener un documento clasificado sobre Irán en una grabación

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció tener en su posesión al menos un documento clasificado en 2021, según una grabación de audio que fue publicada hoy por varios medios estadounidenses.



En el audio, que fue publicado primero por la cadena CNN, se escucha al exmandatario (2017-2021) hablar con varias personas, entre ellas miembros de su equipo, sobre un documento clasificado con información militar.



Durante los pocos mas de dos minutos de duración del audio, se escucha al republicano decir que podría haber desclasificado los documentos cuando estaba en la Casa Blanca, pero no lo hizo.



"Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo", dice Trump en el audio. El exmandatario señala además que el documento, al que atribuye al Departamento de Defensa, hace referencia a Irán.



La grabación tuvo lugar el 21 de julio en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y su contenido ha sida citado en la acusación que presentó el Departamento de Justicia a finales de marzo. Sin embargo, es la primera vez que se hace público el audio.



Esta filtración llega pocos días después de que el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump, Jack Smith, pidiera retrasar el juicio hasta diciembre.



En un documento judicial entregado en la noche del pasado viernes, el Gobierno estadounidense solicitó la extensión argumentando que el caso "tiene que ver con información clasificada, por lo que hará falta que la defensa obtenga las autorizaciones de seguridad requeridas".



El martes, la jueza principal del caso había ordenado que el juicio con jurado se celebrara a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami.



Trump fue acusado en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales.



De los 37 cargos imputados, de los cuales Trump se declaró no culpable, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EE.UU. Pero también está acusado de obstruir la justicia y de ocultar "de manera corrupta" documentos o registros.



Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.