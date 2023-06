Biden: Ni Occidente ni la OTAN han estado implicados en el intento de sublevación en Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, remarcó este lunes que ni Occidente ni la OTAN estuvieron involucrados en el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar y política rusa.



En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Biden explicó en un discurso en la Casa Blanca que estuvo siguiendo los hechos "hora a hora" con su equipo de seguridad nacional y que habló con los aliados "clave" por Zoom para estar seguros de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no les culpara de lo sucedido.



"Es crucial que estemos coordinados en nuestra respuesta y en lo que hacemos para anticiparnos. Acordamos asegurarnos de que no le damos ningún pretexto a Putin para que culpe ni a Occidente ni a la OTAN", apuntó el mandatario estadounidense.



Durante este fin de semana, Biden conversó por teléfono con los responsables de Francia, Alemania y el Reino Unido para analizar la situación en Rusia.



"Dejamos claro que no estuvimos implicados -siguió el presidente-, no tenemos nada que ver con esto, esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso".



Asimismo, Biden departió el domingo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y adelantó que es posible que también hable con él este lunes para "garantizar" que ambos tienen la misma postura sobre el tema.



"Le dije que no importa lo que pase en Rusia, nosotros, EE.UU., continuaremos apoyando la defensa por parte de Ucrania de su soberanía e integridad territorial", dijo Biden.



Agregó que va a continuar en contacto con los aliados para evaluar las implicaciones de lo ocurrido y subrayó que "es demasiado pronto" para alcanzar una conclusión: "Todavía está por ver cuál es la salida de todo esto", consideró.



Entretanto, afirmó que EE.UU. y sus socios estarán "alineados de cerca" en su interpretación y respuesta a esta situación, porque "es importante estar completamente coordinados", opinó.



El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, destacó este lunes en sus primeras declaraciones tras el fallido motín que solo buscaba salvar de la desaparición a la empresa militar privada y no cambiar el poder en Rusia.