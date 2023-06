Estados Unidos y la India apuestan por la cooperación espacial y tecnológica

Estados Unidos y la India apostaron este jueves por la cooperación en materia espacial y tecnológica con la firma de varios acuerdos e iniciativas con motivo de la visita de Estado del primer ministro indio, Narendra Modi, a Washington.



El país asiático se unirá a los Acuerdos Artemis, que buscan la colaboración entre naciones con el objetivo de volver a la Luna y de preparar un futuro viaje a Marte, y la NASA colaborará con la agencia espacial india para mandar una misión a la Estación Espacial Internacional en 2024.



Por otro lado, la empresa estadounidense Micron Technology invertirá 800 millones de dólares en construir una planta de producción de semiconductores en territorio indio, mientras que EE.UU. apoyará el ingreso de Nueva Delhi en la Asociación para la Seguridad de los Minerales, un grupo internacional que busca asegurar el acceso a materiales estratégicos.



Son algunos de los pactos que los dos gobiernos anunciarán a lo largo del día de hoy para impulsar su alianza en el Indopacífico, que también incluirá avances en materia de defensa.



"La alianza defensiva entre EE.UU. y la India se ha hecho cada vez más fuerte a lo largo de los años pero ahora hemos entrado en una especie de nueva generación", dijo durante una llamada con periodistas un alto cargo de la Administración estadounidense.



Modi y el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciarán la compra por parte de las autoridades indias de 31 aeronaves no tripuladas de fabricación estadounidense por un costo de unos 3.000 millones de dólares, una información adelantada por medios indios pero no confirmada oficialmente hasta ahora.



También celebrarán un acuerdo entre la estadounidense General Electric y la estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para fabricar motores F414 para aviones de combate en el país asiático.



Pese a que las tensiones entre EE.UU. y China o la relación de Nueva Delhi con Rusia tras la invasión de Ucrania estarán presentes durante las conversaciones, funcionarios estadounidenses han insistido durante los últimos días en que la visita de Modi tiene como principal objetivo ahondar en la relación bilateral.



Otro aspecto que probablemente marcará la reunión serán las acusaciones de varios grupos defensores de los derechos humanos de que el Gobierno indio, bajo el liderazgo de Modi, ha aprobado políticas discriminatorias contra los musulmanes y ha tratado de sofocar a la oposición.



En este sentido, funcionarios del Gobierno estadounidense admitieron que esperan que haya protestas en Washington por la reunión con Biden, y varias representantes progresistas de la Cámara Baja, como Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, anunciaron que no acudirán al discurso que el mandatario indio dará ante las dos cámaras del Congreso.



Los funcionarios defendieron la decisión de Biden de invitar a Modi a Washington y aseguraron que el mandatario estadounidense no evitará sacar el tema de la libertad religiosa y de prensa durante su reunión bilateral.



Después de la reunión entre los líderes y el discurso de Modi ante el Congreso, el primer ministro indio será homenajeado con una cena de Estado en la Casa Blanca, la tercera que Biden ofrece desde que asumió la Presidencia.