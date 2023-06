Detenidos dos empleados de la aerolínea estatal boliviana por enviar cocaína a España

Dos empleados de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) fueron detenidos este viernes por su presunta participación en el envío de 478 kilos de cocaína a España, informó el Gobierno de Luis Arce.



Los detenidos, identificados como Diego V. y Freddy Ch., fueron presentados ante los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz en una conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, junto al fiscal departamental de esa región, Roger Mariaca, y otras autoridades.



Del Castillo mostró primero un video obtenido por las cámaras de seguridad de BoA en el aeropuerto internacional de Viru Viru, el principal del país situado en Santa Cruz, desde donde salió el vuelo que llevó la droga a España.



En las imágenes se observa que los hombres rompen los precintos de seguridad que habían sido colocados por la fuerza antidrogas boliviana tras la revisión correspondiente previa a su despacho.



"Son dos funcionarios de BoA y estamos casi seguros de que no han participado solos en el envío de este cargamento de manera ilegal", manifestó.



El ministro remarcó que se tiene "plena certeza de que para que ingresen más de 470 kilogramos de cocaína al aeropuerto de Viru Viru no pudieron participar únicamente estos dos sujetos".



Por ello, las investigaciones están aún en una etapa preliminar para identificar a otros implicados en el suceso, dijo.



"Como este operativo ha sido efectuado en febrero y nos encontramos en mayo, no tenemos la plena certeza, ni sabemos si fue el único envío de cargamento ilegal que hubiesen realizado estas personas o acompañados de terceras personas", reconoció.



Del Castillo también informó que se instruyó el cambio de los agentes policiales actualmente en funciones en Viru Viru para que "no puedan perjudicar la investigación que está llevando en este momento el Ministerio Público".



Esta semana la Agencia Tributaria de España informó que agentes de Aduana intervinieron en febrero un vuelo procedente de Viru Viru que llegó hasta la terminal Adolfo Suárez-Madrid Barajas con 478 kilos de cocaína en la bodega que iba empaquetada en doce bultos.



El ministro boliviano sostuvo que se ha solicitado mayor información sobre el caso a las autoridades españolas para poder "desbaratar" la "organización criminal" responsable del hecho.



Según Del Castillo, se conoce extraoficialmente que el avión que llevó la droga fue "alquilado desde España para prestar servicios" dentro de Bolivia.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana señaló más temprano que no está en sus competencias detectar drogas y que son otras instancias las responsables de este trabajo