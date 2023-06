China protesta ante EEUU por el acuerdo comercial que Washington firmará con Taiwán

China presentó hoy "numerosas protestas" ante Estados Unidos por un acuerdo comercial que el país norteamericano firmará este jueves con Taiwán.



La portavoz de la Cancillería china Mao Ning acusó en rueda de prensa al Partido Democrático Progresista (gobernante en la isla) de tener un plan para "para buscar la independencia bajo la apariencia de la cooperación comercial y económica".



"Su plan está condenado al fracaso", aseveró Mao, que instó a Washington a "poner fin a cualquier forma de intercambios oficiales entre Estados Unidos y Taiwán" y a "no negociar con Taiwán acuerdos que tengan connotaciones de soberanía y sean de carácter oficial".



La portavoz recomendó al país norteamericano que "no envíe señales erróneas a las fuerzas secesionistas independentistas de Taiwán en nombre de la economía y el comercio".



Taipéi y Washington firmarán hoy las bases de la llamada "Iniciativa Comercial EE.UU-Taiwán sobre Comercio en el siglo XXI", que será suscrita en un acto en Washington por representantes de la isla autogobernada y del Instituto Americano de Taiwán, considerado la embajada de facto de Estados Unidos en Taipéi pese a la ausencia de relaciones diplomáticas oficiales.



Por el momento, el acuerdo no incluye la reducción o eliminación de aranceles pero busca facilitar los intercambios y coordinar las prácticas regulatorias y anti-corrupción.



Según la Oficina de Negociaciones Comerciales de Taiwán, citada por la agencia oficial CNA, lo que se firmará es la "primera enmienda" del tratado, que recoge las reglas y procedimientos con los que las dos partes pretenden fortalecer sus relaciones comerciales.



China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.



La isla es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de estallido bélico con China.