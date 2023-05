DeSantis dice que objetará la reforma de justicia penal de Trump si llega a la Casa Blanca

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se postuló oficialmente el miércoles como candidato republicano en las elecciones presidenciales en EE.UU. de 2024, dijo este viernes que, de llegar a la Casa Blanca, pedirá al Congreso que rechace una ley de reforma de la justicia penal firmada en 2018 por el expresidente Donald Trump.



Hasta ahora DeSantis ha tratado de mantenerse al margen e ignorar los continuos ataques que le ha dirigido Trump, pero este comentario crítico sobre el expresidente en The Ben Shapiro Show, un programa de radio conservador que se emite en vivo, muestra que el gobernador de Florida ha decidido pasar a la ofensiva.



En el programa, DeSantis calificó de "proyecto de fuga" la Ley del Primer Paso, un proyecto de ley bipartidista aprobado en 2018 que redujo las sentencias mínimas obligatorias, amplió los créditos para los presos que se portaron bien, defendía sentencias más cortas y tenía como objetivo reducir la reincidencia, recogió el periódico y sitio web The Hill.



"Una de las cosas que me gustaría hacer como presidente es ir al Congreso y buscar la derogación de la Ley del Primer Paso", dijo DeSantis.



"Si estás en la cárcel, debes cumplir tu condena. Y la idea de que están liberando a personas que no han sido rehabilitadas temprano, para que puedan aprovecharse de las personas en nuestra sociedad, es un gran error", subrayó el gobernador.



Todo indica que ahora que está oficialmente en la carrera presidencial (recaudó 8,2 millones de dólares para su campaña de cara a las primarias republicanas en las primeras 24 horas después del anuncio de la candidatura), DeSantis y su equipo planean presentar a Trump como un político que "ha dado un vuelco a la izquierda" en algunos temas.



DeSantis, el sexto político republicano que se apunta a las primarias, está en segundo lugar en las encuestas pero más de 30 puntos detrás de Trump, quien fue su mentor y le ayudó a ganar las elecciones a la gobernación de Florida en 2018.



Algo que no le perdona el expresidente Donald Trump (2017-2021) y que le ha llevado a tachar de "desleal" a DeSantis, su rival más directo en la primarias republicanas.



Trump lleva muchos meses atacando implacablemente a DeSantis, al que apoda "Ron DeSanctimonious" (mojigato) y sometiéndolo a una avalancha diaria de críticas en su red Truth Social y en anuncios, una estrategia política que, por el momento, le ha dado frutos.



DeSantis hará la próxima semana su primera gira oficial de campaña, que incluye paradas en Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire, estados de votación temprana.



Además de Trump y DeSantis, compiten por la candidatura republicana la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador afroamericano Tim Scott.