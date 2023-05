Fuertes combates en Jartum horas antes de la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego

Violentos enfrentamientos se registraron este lunes entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en distintas áreas de Jartum, pocas horas antes de la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego de siete días mediado por Arabia Saudí y Estados Unidos.



Residentes en la capital sudanesa dijeron a EFE que fuertes combates con armas pesadas y ligeras se desarrollan desde primeras horas de la mañana en la parte meridional de la ciudad de Um Dorman, en el oeste de Jartum, donde se han oído sonidos de explosiones y tiroteo de armas antiaéreas cerca de las concentraciones de las FAR.



Enfrentamientos similares tuvieron lugar en el sur de la capital sudanesa, donde varias casas temblaron por las fuertes explosiones mientras aviones militares sobrevolaban el área, añadieron.



Esos nuevos combates se producen antes de la entrada en vigor, a las 18.45 GMT de hoy, de un nuevo alto el fuego de siete días, alcanzado el sábado en la ciudad portuaria saudí de Yeda con la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos.



En el acuerdo de Yeda las partes enfrentadas desde el 15 de abril en Sudán se comprometen a facilitar la llegada y la distribución en el país africano de ayuda internacional urgente, proteger a los civiles y al personal humanitario, y evitar ocupar o utilizar instalaciones civiles o de servicios para fines militares.



Los combates en Sudán pusieron el sistema sanitario en el país al borde del colapso y causaron desde su inicio la muerte de más de setecientos civiles y heridas a otros más de 5.000, además del desplazamiento interno y externo de más de 1,1 millones de personas, en su gran mayoría mujeres y niños, según Naciones Unidas.



Se desconoce, no obstante, el número total de las víctimas mortales del conflicto debido a las dificultades de movimiento y la inseguridad, ya que los combates se desarrollan, en su mayoría, en el interior de las ciudades, incluidos barrios residenciales.



El independiente Sindicato de Médicos de Sudán eleva hoy en un comunicado el número de muertos civiles a más de 863 "mientras sigue el recuento", si bien no precisa si ese número incluye a decenas de víctimas de enfrentamientos tribales y étnicos ocurridos últimamente en Darfur (oeste) tras el estallido del conflicto entre el Ejército y las FAR.