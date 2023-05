Nuevo acuerdo de alto el fuego en Sudán bajo la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos

El Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) firmaron un nuevo acuerdo de alto el fuego de siete días de duración con la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos, destinado a asegurar el flujo de la ayuda humanitaria y garantizar la protección de las personas e instalaciones civiles, se informó oficialmente este domingo.



Según el acuerdo, firmado en la noche del sábado en la ciudad portuaria saudí de Yeda, el cese de hostilidades en Sudán entrará en vigor a partir de las 21.45 hora local de Arabia Saudí de mañana lunes (18.45 GMT), y "puede ser prorrogado tras acuerdo de las dos partes" en conflicto, enfrentadas desde el 15 de abril.



"Las dos partes acordaron facilitar la llegada y la distribución de la ayuda humanitaria, restaurar los servicios básicos y retirar a las fuerzas de los hospitales", dijo un comunicado saudí-estadounidense difundido por el Ministerio de Exteriores del reino árabe.



"Acordaron también facilitar el acceso y el paso seguro de la ayuda y del personal humanitario para permitir el flujo de la ayuda sin obstáculos de los puertos a los necesitados", añadió.



Esta será la primera tregua de siete días en Sudán después de la que finalizó el 11 de mayo, que era mediada por Sudán del Sur, y que -como las numerosas anteriores- no fue respetada por las partes en conflicto.



El acuerdo de Yeda prevé la creación, por primera vez desde el inicio de los enfrentamientos, de una "Comisión de Supervisión y Coordinación", integrada por tres representantes de Arabia Saudí, otros tres de EE.UU. y tres de cada una de las partes en conflicto, para monitorear el cumplimiento del Ejército y las FAR del nuevo alto el fuego.



Durante el cese de hostilidades las partes garantizarán que "las Fuerzas bajo su control cesen y desistan de los actos prohibidos" que puedan constituir una "violación de la ley internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", subraya el texto del acuerdo.



El comunicado conjunto saudí-estadounidense señala que las próximas sesiones de las negociaciones de Yeda, que "esperamos que incluyan a civiles sudaneses y (otros) socios internacionales y de la Región (...) abordará el establecimiento de un alto fuego permanente" como paso previo a la "reactivación del proceso político" en Sudán.



Los combates en Sudán causaron desde su inicio la muerte de más de 600 civiles y heridas a otros más de 5.000, además del desplazamiento de unas 200.000 personas, en su gran mayoría mujeres y niños, según la ONU.