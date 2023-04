Un francés herido en un ataque durante la evacuación en Sudán

Un ciudadano francés resultó hoy herido en un ataque contra el convoy de la Embajada francesa durante la evacuación de sus ciudadanos de Sudán tras más de una semana atrapados por el conflicto, informaron el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).



El Ejército sudanés acusó en un comunicado a las FAR de "atacar el convoy de la embajada francesa con disparos, lo que provocó su regreso y la interrupción del proceso de evacuación".



"Uno de los franceses resultó herido por la bala de un francotirador, además de atacar el cuartel general de la misión en Berri", indicaron las Fuerzas Armadas.



Por otro lado, las FAR señaló en su cuenta oficial de Twitter que "mientras el convoy se marchaba bajo la protección de nuestras fuerzas, fue blanco de un ataque alevoso por parte de las fuerzas golpistas (el Ejército), mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido respondieron al ataque y derribaron el avión".



El grupo paramilitar dijo que fue atacado por la aviación "durante la evacuación de ciudadanos franceses de la embajada de su país, pasando por Jartum Norte hacia Um Durman", adyacentes a Jartum, "lo que puso en peligro la vida de ciudadanos franceses al herir a uno de ellos".



"Ante este cobarde ataque y para mantener la seguridad de los ciudadanos franceses, las Fuerzas de Apoyo Rápido tuvieron que devolver el convoy al primer punto de partida", informó.



Ninguna de las dos fuentes informó sobre el estado de salud del ciudadano francés herido ni si fue trasladado a un hospital.



Francia comenzó este domingo la evacuación de sus ciudadanos y de su personal diplomático en Sudán en una operación de "evacuación rápida" acordada con las partes del conflicto y con el resto de los socios europeos y aliados, según el Ministerio de Exteriores francés.



Hasta el momento el Gobierno francés no ha reaccionado ante esta información.



La evacuación, que coincide con la llevada a cabo por otros países, como Estados Unidos, incluye a unos 250 franceses que viven en Sudán, donde el conflicto ha provocado desde el pasado día 15 más de 400 muertos.