El Vaticano espera que Twitter garantice la autenticidad de cuentas

El Vaticano espera que Twitter certifique la autenticidad de sus cuentas, como las del papa con 53 millones de seguidores, después de que la red social retirara las marcas de verificación a los usuarios que no pagan por ella, según un comunicado emitido este viernes.

A la espera de conocer las nuevas políticas de la plataforma, la Santa Sede espera que estas comprendan la certificación de la autenticidad de los perfiles

"A la espera de conocer las nuevas políticas de la plataforma, la Santa Sede espera que estas comprendan la certificación de la autenticidad de los perfiles", señala El Vaticano.



La red social retiró ayer las marcas de verificación azul a las cuentas no abonadas a Twitter Blue, una suscripción por 8 dólares al mes, rompiendo así de manera definitiva la praxis previa a Elon Musk, cuando se daba esta distinción gratis a personas públicas.



El perfil del papa ha quedado distinguido con una etiqueta gris que lo "verifica" como "una organización gubernamental o multilateral".



La presencia de los pontífices en esta popular red social acaba de cumplir una década, desde que Benedicto XVI inaugurara el perfil el 12 de diciembre de 2012 enviando el primer "tuit".



"“Queridosamigos, me complace ponerme en contacto con vosotros a través de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos vosotros con todo mi corazón", escribió por entonces, dos meses antes de anunciar su renuncia al pontificado.



Desde entonces la cuenta no ha hecho más que crecer y actualmente Francisco acumula unos 53 millones de seguidores en sus nueve perfiles, en los que se dirige a sus fieles en inglés, español, francés, portugués, alemán, italiano, polaco, árabe y latín.



El perfil en español es el más visitado de todos, con 18.931.551 seguidores, seguido de cerca por la versión inglesa.