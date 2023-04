Sudán entra en el tercer día de combates entre el Ejército y los paramilitares

Los violentos enfrentamientos entre el Ejército sudanés y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) continuaron este lunes por tercer día consecutivo, en unos combates que se han intensificado con los bombardeos de la Fuerza Área en Jartum y otras localidades del país.



Según pudo constatar EFE, los principales combates se desarrollaron en las inmediaciones de la sede y la comandancia de las Fuerzas Armadas y del Palacio Presidencial, donde se encuentra la residencia del líder del Ejército, el general Abdelfatah al Burhan.



Asimismo, aviones de combate sobrevolaron el centro y el este de Jartum, mientras que testigos aseguraron a EFE que se escucharon fuertes explosiones cerca de una de las bases de las FAR en Soba, donde se iniciaron los enfrentamientos el sábado.



Las regiones del Este del Nilo y Jartum Norte, cercanas a la capital, también amanecieron con el ruido de fuertes explosiones, que han levantado grandes columnas de humo.



De acuerdo con testigos, en esa zona el Ejército ha bombardeado "decenas" de vehículos blindados de los paramilitares, así como camiones cisterna llenos de combustible que se dirigían a la capital para reabastecer los depósitos de las FAR.



Por otra parte, en la localidad de Omdurman, vecina de la capital, testigos aseguraron que se están produciendo enfrentamientos cerca de la sede de la televisión y radio estatal, edificio que ambas partes beligerantes se disputan desde el primer día de conflicto.



Según el Comité Central de Médicos sudanés, al menos 97 civiles han muerto y otros 942 han resultado heridos durante los dos primeros días de combates, que se han intensificado principalmente en la capital, Jartum, y las localidades de Bahri y Omdurman.



En el primer día de combates, el sábado, al menos 56 civiles perdieron la vida, según la fuente.



Asimismo, el comité que la cifra de víctimas podría ser muy superior puesto que los equipos de emergencia no pueden desplazarse por distintas zonas del oeste del país debido a las restricciones de movimiento por los intensos choques entre el Ejército y las FAR.



Ante la escalada de la violencia en ciudades muy pobladas, el domingo el Ejército y las FAR aceptaron una propuesta de la ONU para establecer corredores humanitarios y cesar los combates en zonas residenciales por un breve periodo de tres horas, algo que permitió la evacuación de más de mil residentes en Jartum, indicaron a EFE fuentes de la Media Luna Roja sudanesa.