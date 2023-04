Jean-Marie Le Pen, de 94 años, ingresado en París por un problema cardíaco

Jean-Marie Le Pen (94 años), fundador del ultraderechista Frente Nacional (FN) y exdiputado europeo, está ingresado desde este sábado en un hospital de la región parisina por un problema cardíaco cuyo alcance no ha sido precisado, informaron hoy los medios franceses.



De acuerdo con la prensa local, el estado de salud del padre de Marine Le Pen despierta inquietud. El patriarca de la ultraderecha francesa está, en todo caso, consciente. La última vez que el veterano político estuvo hospitalizado fue en febrero de 2022, cuando sufrió un leve accidente vascular cerebral.



En declaraciones a los medios, Marine Le Pen mandó un mensaje de tranquilidad y aseveró que su padre "va bien".



"Mi padre avanza con mérito hacia sus 95 años. Por eso, de vez en cuando necesita ir al hospital para ciertos cuidados", manifestó la líder ultraderechista, quien no supo precisar su fecha de alta.



El patriarca está ingresado en el hospital Ambroise-Paré, en Boulogne-Billancourt, adinerada localidad anexa a París.



En 2002, Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta de las presidenciales en Francia - la primera vez que lo hizo un partido de extrema derecha- tras superar al socialista Lionel Jospin, lo que creó un enorme impacto en Francia y el resto de Europa. No obstante, perdió holgadamente la contienda ante el conservador Jacques Chirac, que recibió incluso el voto de muchos socialistas para que Le Pen no pudiera vencer.



Eurodiputado entre 1984 y 2019 y diputado francés en dos etapas (1956-62 y de 1986-1988), Jean-Marie Le Pen realizó, durante su larga carrera, varias declaraciones racistas, negacionistas y antisemitas, que le provocaron varias condenas judiciales, aunque también le dieron notoriedad.



Presidió el Frente Nacional entre 1972 y 2011, cuando dio el relevo a su hija Marine, quien cambió el nombre del partido unos años más tarde para denominarlo Agrupación Nacional (RN), actualmente el principal partido opositor.



Desde que Marine tomó en 2011 las riendas del partido ultraderechista (con el que fue finalista en las presidenciales de 2017 y 2022), las relaciones con su progenitor fueron tirantes, hasta tal punto que ella le desposeyó en 2015 del título de presidente de honor por unas declaraciones antisemitas. Recientemente hicieron las paces.



Aunque nunca ocupó funciones gubernamentales, Jean-Marie Le Pen contribuyó decisivamente a que la lucha contra la inmigración sea hoy una de las principales preocupaciones del electorado galo.