Suben a 56 los civiles fallecidos por los choques en la rebelión en Sudán

Al menos 56 civiles han muerto y centenares resultaron heridos como resultado de los choques armados que comenzaron ayer entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército sudanés, informó hoy el Comité Central de Médicos de Sudán.



El comité indicó en su página de Facebook que, además de los 56 muertos civiles, hay un total de 595 heridos, incluidos entre las filas de los militares, y de los cuales hay "decenas" que se encuentran en estado crítico.



La asociación advirtió que estas cifras fueron contabilizados dentro de hospitales y centros de salud, por lo que podrían ascender considerablemente al haber víctimas afectadas en regiones aisladas de Sudán a las que el Comité de Médicos no tiene acceso.



Asimismo, indicó que hay muertos y víctimas civiles que no pudieron llegar a los hospitales "debido a las dificultades de movimiento y a la interceptación de ambulancias y paramédicos" durante los choques armados.



El comité desglosó que la capital, Jartum, fue donde se registraron más muertes, con 25 víctimas mortales; mientras que en la vecina Omdurman y la región de Marina se contabilizaron un total de 11 y 8 muertes, respectivamente.



Los choques que tuvieron lugar en las zonas alejadas de los núcleos urbanos dejaron al menos otros 25 muertos entre civiles y militares, indicó la fuente.



"Hacemos un llamado al predominio de la voz de la razón y al cese inmediato del fuego absurdo, que se cobró la vida de civiles inocentes y desarmados, y se deben abrir salvoconductos para evacuar a los detenidos, varados y heridos para brindarles primeros auxilios", dijo la organización.



El punto determinante del conflicto entre los militares rivales tras semanas de tensión se dio ayer cuando las FAR acusaron al Ejército sudanés de lanzar una acción contra una de sus bases en Jartum, mientras que las Fuerzas Armadas aseguraron que lo realizaron en respuesta a un ataque que las FAR habían llevado a cabo previamente en la capital sudanesa.



Estos enfrentamientos se produjeron tan solo dos días después de que el Ejército advirtiera de que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas.



Esta movilización se produjo en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político definitivo que ponga fin a la asonada de 2021 y lleve a Sudán a una transición democrática, un pacto cuya firma ha sido pospuesta en dos ocasiones este mes de abril precisamente por las tensiones y rivalidades entre el Ejército y las FAR.