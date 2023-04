Taiwán denuncia una nueva incursión de aviones chinos tras finalizar maniobras

Taiwán denunció este martes la incursión de 26 aviones y 9 barcos chinos en áreas alrededor de la isla pese a que Pekín anunció ayer el fin de las maniobras que realizó su Ejército, recoge la agencia oficial CNA.



La fuente, que cita a la cartera taiwanesa de Defensa, agregó que 14 de los aeroplanos chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipéi y Pekín en las últimas décadas.



Los movimientos se detectaron hasta las 11.00 de la mañana de hoy (03.00 GMT).



China anunció el sábado tres días de maniobras alrededor de la isla en respuesta a la reunión el pasado miércoles en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.



Tsai aseguró ayer por la noche en la red social Facebook que como presidenta representa a su país "ante el mundo", y que sus visitas al extranjero no son nuevas y que es lo que los taiwaneses esperan que haga.



"Sin embargo, China usó esto para lanzar ejercicios militares, causando inestabilidad en Taiwán y la región. Esta no es una actitud responsable", dijo.



China concluyó el lunes sus maniobras con una simulación del bloqueo de la isla y con la anticipada participación del Shandong, el segundo portaaviones del país asiático.



El Ministerio de Defensa chino anunció el "completo éxito" de los ejercicios, según el portavoz Shi Yi, quien aseguró que las fuerzas están "listas para aplastar de forma decidida cualquier forma de separatismo e intentos de interferencia extranjera".



Por su parte, los portavoces de Exteriores chinos han asegurado en los últimos días que la "mayor amenaza para la paz en Taiwán" son "las actividades separatistas y la confabulación con fuerzas extranjeras", y que las maniobras eran "necesarias para proteger la soberanía y la integridad territorial nacionales".



Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra el ejército comunista.



En las últimas semanas se han producido roces entre Taipéi y Pekín a raíz de la reunión de Tsai con McCarthy, pero también por la ruptura de relaciones de Honduras con Taiwán para establecerlas posteriormente con China, lo que redujo a 13 el número de aliados diplomáticos de la isla.