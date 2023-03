Fuertes caídas entre los mayores bancos nipones por temor al contagio de SVB

Tres de los mayores bancos japoneses, Mitsubishi UFJ, Mizuho y Sumitomo Mitsui, registraron hoy fuertes caídas bursátiles junto a otras entidades niponas del sector por el temor a su exposición a la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).



El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó este martes un 2,19 % hasta su nivel más bajo en tres meses y tras haber llegado a caer hasta un 2,6 % durante la jornada, arrastrado por el nerviosismo en el sector bancario.



El First Bank of Toyama, con sede en el centro del archipiélago japonés, se desplomó un 11,69 %, la mayor caída del día entre las empresas de la sección principal (las de mayor capitalización del mercado bursátil local), sin que haya trascendido si tiene vínculos con SVB o el también quebrado Signature Bank.



Le siguieron la empresa Meiko Electronics, con una caída del 11,55 %, y ACCESS, especializada en servicios de internet, que perdió un 9,98 % tras revelar que su filial estadounidense IP Infusion tiene un depósito de capital de unos 11,6 millones de dólares en SVB.



Pese a que la compañía aseguró en un comunicado que considera que el impacto de este evento en su desempeño y finanzas será "insignificante", los inversores reaccionaron con pesimismo.



El grupo financiero Mitsubishi UFJ fue la empresa más negociada de la sesión y cayó un 8,58 %, seguida de cerca por sus competidores Sumitomo Mitsui y Mizuho, que se devaluaron un 7,56 % y un 7,13 %, respectivamente.



El conglomerado de gestión de activos Sumitomo Mitsui Trust -independiente del grupo financiero del mismo nombre, aunque con vínculos económicos-, con una participación de algo menos del 2 % en SVB, bajó un 5,53 %.



También se encontró entre las empresas más negociadas y mal paradas de la jornada el grupo tecnológico Softbank, uno de los valores de mayor capitalización en Tokio, que perdió un 4,07 %.



Softbank no tiene vinculación directa con SVB, pero sus enormes inversiones en empresas tecnológicas a través de sus fondos han generado inquietud sobre el futuro de los depósitos y préstamos que estas últimas puedan tener en la quebrada institución financiera, lo que impactaría aún más en su ya castigada cartera.



También influyó negativamente entre la banca la caída hoy de los rendimientos de los bonos estatales nipones a 10 años, castigando a sus previsiones de rentabilidad.



Estos rendimientos llegaron a caer hasta un 0,2 % durante el día, antes de regresar al 0,25 % al cierre, pero lejos del margen del 0,5 % aceptable para el Banco de Japón (BoJ).



Los mercados financieros de Tokio se encuentran entre los que peor están respondiendo al anuncio durante el fin de semana de la quiebra de las dos entidades financieras estadounidenses, que aunque se espera que tenga un impacto limitado en Asia, ha generado inquietud por las reminiscencias con la quiebra de Lehman Brothers.



El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, insistió hoy en que Japón cree que la posibilidad de que la quiebra de SVB afecte al sistema financiero nipón es baja y en que las autoridades de Estados Unidos están tomando medidas.



Los reguladores financieros estadounidenses han asegurado que darán los pasos pertinentes para garantizar la protección de todos los depósitos asegurados y los reembolsos a los clientes, pero los accionistas y algunos tenedores de deuda no estarán protegidos.