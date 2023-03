El jefe de los Wagner denuncia que lo incomunicaron para que no pida munición

El fundador del grupo de mercenarios Wagner, el empresario Yevgueni Prigozhin, denunció que le han bloqueado las comunicaciones y los pases ante las instancias de toma de decisión rusas para que no pida munición para su compañía.



"Para que deje de pedir munición me desconectaron todos los teléfonos de comunicación especial en todas las oficinas y en todas las unidades", dijo Prigozhin en un audio publicado en su cuenta de Telegram.



Subrayó que no ha cambiado la situación de falta de munición que desde hace semanas sufre el Grupo Wagner, la principal fuerza de asalto rusa en los combates que se libran por la ciudad de Bajmut, los más encarnizados en este de Ucrania.



"Y otra cosa importante que hicieron, bloquearon todos los pases en todas las instituciones donde se toman las decisiones. No las voy a nombrar, para no desprestigiarlas", añadió Prigozhin, cuyas diferencias con el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y con el Estado Mayor General han trascendido públicamente.



El empresario recalcó que lo único que le resta es pedir munición a través de los medios de comunicación y que es lo que "probablemente" va hacer.



"Pero no todo está tan mal. Hay cosas positivas. Mis agradecimientos a los industriales", dijo Prigozhin, que agradeció personalmente al ministro de Industria y Comercio, Denís Mánturov, por la producción de munición.