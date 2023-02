Pence pide a los republicanos no dejar de apoyar a Ucrania

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence (2017-2021), que suena como posible candidato a luchar por la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024, pidió este viernes a sus compañeros conservadores continuar apoyando el envío de ayuda a Ucrania.



"Si nos entregamos a la canción de sirena de aquellos en este país que creen que Estados Unidos no tiene intereses en la causa de la libertad, la historia nos enseña que pronto podríamos estar enviando a los nuestros hacia el frente", aseguró Pence durante un discurso en la Universidad de Texas en Austin recogido por el medio The Hill.



El exvicepresidente lanzó además una pulla directa a algunos líderes conservadores, asegurando que "no puede haber defensores de Putin en la cúpula del Partido Republicano", y pidió al Gobierno de Joe Biden que acelere el envío de ayuda militar a Ucrania.



"Necesitamos proveer tanques y recursos en meses, no en años", dijo.



Los comentarios del político llegan cuando varias voces conservadoras, como el gobernador de Florida Ron DeSantis o la congresista Marjorie Taylor-Green, muy cercana al expresidente Donald Trump, han pedido recientemente limitar la ayuda económica y militar que EE.UU. viene prestando a Ucrania desde la invasión rusa.



El propio Donald Trump, durante su tiempo en la Casa Blanca, alabó frecuentemente al mandatario ruso y su "inteligencia", si bien desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania ha condenado la acción militar del Kremlin, tildándola de "crimen contra la humanidad", y ha acusado a Putin de tener "un ego muy grande".