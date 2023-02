Boris Johnson ve un "gran error" renunciar a medidas unilaterales en Irlanda

El ex primer ministro británico Boris Johnson alertó hoy de que sería un "gran error" renunciar a continuar tramitando la ley que permitirá al Reino Unido eliminar unilateralmente las disposiciones más controvertidas del Protocolo para Irlanda del Norte.



Ante la perspectiva de que el actual jefe de Gobierno, Rishi Sunak, anuncie un pacto con la Unión Europea (UE) en los próximos días para modificar de común acuerdo algunos aspectos del tratado del Brexit, un portavoz de Johnson indicó a los medios que "su opinión general es que sería un gran error abandonar la ley" que permite una vía unilateral.



"Si podemos encontrar una forma satisfactoria para resolver los problemas con el Protocolo, entonces no necesitaremos la legislación", indicó por su parte a "Sky News" un portavoz del Gobierno.



La advertencia de Johnson ha sido interpretada como un aviso sobre una potencial rebelión del ala más euroescéptica de los conservadores en caso de que consideren que Sunak hace demasiadas concesiones a Bruselas.



El "tory" James Duddridge, antiguo secretario de Estado de Comercio Internacional, aseguró a la cadena británica que hasta un centenar de diputados pueden llegar a oponerse a un acuerdo.



"Habrá gran cantidad de partidarios del Brexit (en contra), posiblemente la mayoría del grupo parlamentario", aseguró.



En caso de que un eventual acuerdo con Bruselas llegara a ser sometido a votación en el Parlamento, el Partido Laborista, primero de la oposición, ha avanzado que ofrecerá los apoyos necesarios para que sea aprobado, lo que allana el camino para Sunak.



Fuentes del Partido Conservador expresaron al diario "The Times" que el ex primer ministro ha sido una "molestia" y ha actuado de forma "maliciosa" al animar al Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP) a rechazar un eventual acuerdo.