Explosiones en Kiev mientras el ejército ucraniano trata de neutralizar un ataque

La ciudad de Kiev ha registrado este viernes varias explosiones después de que las sirenas antiáreas sonaran y mientras la Fuerza Aérea ucraniana trata de neutralizar un nuevo ataque lanzado por el Ejército ruso, informan medios locales.



"Se escucharon varias explosiones en la capital de Ucrania en la mañana del 10 de febrero como parte del último ataque masivo con misiles de Rusia contra Ucrania", señalaron autoridades locales.



"La defensa aérea está actualmente activa en el área, según la administración militar de la Ciudad de Kiev", informó el medio The Kyiv Independent en su cuenta de Twitter, que no concreta si se han producido daños o víctimas.



Mientras, la fuerza aérea ucraniana señaló que han destruido cinco misiles "Kalibr" y cinco drones kamikaze "Shahed", de fabricación iraní, que Rusia utilizó para atacar hoy Ucrania.



Tras estos ataques, Moscú lanzó nuevos misiles desde bombarderos estratégicos "Tu-95". agregó la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telegram.



"El 10 de febrero de 2023, Rusia atacó ciudades e instalaciones de infraestructura crítica en Ucrania. Los activos militares y el personal de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron cinco misiles de crucero 'Kalibr' y cinco drones de ataque 'Shahed-136/131'", señala el comunicado castrense.



También detalla que, en total, los rusos utilizaron siete drones kamikaze 'Shahed-136/131' desde la costa este del mar de Azov y seis misiles de crucero 'Kalibr' con base en una fragata rusa ubicada en el Mar Negro.



Los rusos también lanzaron un ataque masivo con misiles antiaéreos 'S-300' desde las áreas de la ciudad rusa de Belgorod y la ciudad ucraniana temporalmente ocupada de Tokmak, en la región de Zaporiyia, en el sueste del país.



Otros 35 misiles guiados antiaéreos 'S-300' en las provincias se lanzaron contra las regiones de Járkov y Zaporiyia, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa.



La Fuerza Aérea señala que estos misiles no pueden ser destruidos en el aire por los sistemas de defensa aérea de los que actualmente dispone Ucrania.



El Gobierno de Ucrania ha avanzado en los últimos días que Rusia prepara una gran ofensiva cuando faltan apenas 14 días para que se cumpla el primer año del inicio de la invasión sobre Ucrania.



Los ataques producen horas después de que el presidente del país, Volodimir Zelenski, haya realizado una visita oficial a Reino Unido y Francia y haya participado en la Cumbre Europea que ayer se celebró en Bruselas, donde confirmó el respaldo económico y militar de la UE a la nación.