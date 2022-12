Putin erró en sus cálculos y ningún plan se ha cumplido, afirma Scholz

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó hoy que ninguno de los planes del presidente ruso, Vladímir Putin, se ha cumplido, lo que refleja hasta qué punto erró en sus cálculos al pensar que Ucrania y Occidente no serían capaces de asumir los desafíos derivados de la guerra.



"Los temas del Consejo Europeo de mañana en Bruselas reflejan la gravedad de la situación a la que Putin ha abocado a nuestro continente, pero demuestra algo más (...), demuestra cómo erró Putin en sus cálculos", dijo en una declaración de gobierno ante el Bundestag con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.



El jefe del Kremlin creía que sus tropas invadirían Ucrania en cuestión de días, que Europa y el Occidente democrático estaba demasiado dividido para ayudar eficazmente a Ucrania, que podría acabar con la solidaridad de Europa cerrando el grifo del gas, pero "ninguno de los planes de Putin se cumplió", señaló.



"Porque Putin se equivocó acerca del coraje de los ucranianos, acerca de Europa, de nosotros, del carácter de nuestras democracias, de nuestra voluntad de resistir a los delirios de gran poder e imperialismo", afirmó.



La "verdadera historia" de este "año particularmente difícil" que acaba es que "Ucrania resiste a la agresión rusa, pero nosotros también hemos asumido el reto", añadió.



La guerra de agresión rusa contra Ucrania es "un terrible punto de inflexión" que afecta ante todo a los ucranianos, pero constituye un "cambio de era" también para toda Europa y el mundo, señaló.



Scholz reiteró que Occidente seguirá apoyando decididamente a Ucrania a nivel económico, humanitario y con armas el tiempo que haga falta, tanto a corto plazo, como de cara a la reconstrucción del país, mientras aumenta paralelamente la presión de las sanciones contra Rusia.



Destacó, asimismo, que a raíz de la guerra, tanto en Alemania, como en Europa y en la OTAN, la política de defensa ha tomado un nuevo rumbo, con el fin de reforzar la propia seguridad y la de los aliados.



Asimismo, subrayó que nunca antes Europa había colaborado tan estrechamente en cuestiones energéticas, al tiempo que aludió al ritmo al que trabaja Alemania para garantizar la independencia energética del país.



"En otro aspecto más, la guerra de Putin está demostrando ser un acelerador del cambio necesario", dijo Scholz al referirse a las energías renovables, indispensables no sólo por la crisis climática, sino para evitar una nueva dependencia de un solo proveedor.



La guerra también ha dado "un nuevo impulso al proceso de ampliación de la UE", afirmó, al referirse a las perspectivas para Ucrania y Moldavia, a Georgia en un futuro, y a los seis estados de los Balcanes Occidentales.



Por otra parte, "la idea de una era bipolar en la que todo gira en torno a Estados Unidos y China no tiene en cuenta la realidad global", dijo, al referirse a la cumbre de la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hoy en Bruselas.



"El mundo del siglo XXI será un mundo multipolar" y encontrar soluciones a los grandes problemas globales requerirá estrechar las relaciones de confianza, especialmente con las naciones emergentes de Asia, África, América Latina y el Caribe, señaló.



Destacó, no obstante, que este año en particular "ha demostrado una vez más lo indispensable que es la alianza transatlántica", al tiempo que señaló que "el ascenso de China como potencia mundial es un hecho" que hay que saber manejar.