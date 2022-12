El papa Francisco dice que en Ucrania se repite la historia del exterminio judío

El papa Francisco aseguró hoy que "la historia se repite" en Ucrania al recordar el aniversario de la llamada "operación Reinhard", el nombre en clave del plan secreto que los nazis pusieron en marcha en la Segunda Guerra Mundial para exterminar a los judíos polacos.



"El lunes pasado, el centro de Relaciones Católico-Judías de la Universidad Católica de Lublin conmemoró el aniversario de la 'Operación Reinhardt', que provocó el exterminio de casi dos millones de víctimas, en su mayoría de origen judío, durante la Segunda Guerra Mundial. Que el recuerdo de este horrible suceso inspire en todos intenciones y acciones en favor de la paz", dijo durante la audiencia general.



Y después, durante el saludo a los fieles polacos, Francisco añadió: "La historia se repite, se repite, vemos lo que está sucediendo ahora en Ucrania".



El pontífice concluyó la audiencia pidiendo a la Virgen de la Inmaculada, cuya festividad se celebra mañana, que "dé consuelo a todos los afectados por la brutalidad de la guerra" y "especialmente por la martirizada Ucrania", además de instar a los fieles a rezar por el pueblo ucraniano "mártir" y "que está sufriendo tanto".



En el prólogo de un libro que acaba de publicarse con sus llamamientos para la paz en Ucrania, el pontífice anima "a seguir rezando con insistencia por la paz en Ucrania, de verdad sin cansarnos, no debemos acostumbrarnos a esta guerra como a cualquier otra".



"No debemos dejar que nuestro corazón y nuestra mente se anestesien ante la repetición de estos graves horrores contra Dios y contra el hombre. No debemos, por ningún motivo en el mundo, acostumbrarnos a todo esto, dando casi por sentada esta tercera guerra mundial fragmentada que se ha convertido dramáticamente, ante nuestros propios ojos, en una tercera guerra mundial total", agrega.