El Tribunal ruso pospone al viernes anuncio de sentencia contra opositor Yashin

El tribunal de Meschchanski de Moscú pospuso hoy hasta el viernes la lectura del veredicto y la sentencia en el juicio que se celebró contra el dirigente opositor Iliá Yashin por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Ejército ruso en el norte de Kiev.



La corte señaló a la agencia oficial TASS que la sesión se celebrará a las 09.00 GMT del día 9, sin precisar el motivo del aplazamiento.



No obstante, el tribunal recibió este miércoles antes del inicio de la vista un mensaje anónimo sobre la presencia de un artefacto explosivo.



Ello obligó a evacuar a todos los empleados y visitantes del edificio para que éste sea registrado por artificieros.



La Fiscalía rusa ha pedido nueve años de cárcel contra Yashin por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Ejército ruso en el norte de Kiev.



El opositor cometió el presunto delito el pasado 7 de abril al "difundir información falsa" sobre las Fuerzas Armadas de Rusia durante un directo en su canal de YouTube.



El fiscal, Serguéi Belov, acusó al opositor de "presentar como un hecho probado" los crímenes presuntamente perpetrados por soldados rusos en la localidad de Bucha motivado por su "odio político" al Kremlin.



Además, acusó directamente a Yashin de difundir "información hostil" al propagar sólo la información de los países inamistosos y sus satélites, y de "ayudar al enemigo" al criticar a las autoridades y los medios de comunicación rusos.



En respuesta, los abogados del opositor arguyeron que la acusación no presentó ninguna prueba concluyente de que Yashin hubiera cometido un delito.



En particular, aseguraron que la Fiscalía obvió que Yashin citó en su directo tanto a medios rusos como extranjeros, además de los partes bélicos del Ministerio de Defensa ruso.



También acusaron a la Fiscalía de intentar convertir la vista contra Yashin en un juicio sobre la matanza de civiles ocurrida en Bucha, cuyo autoría Rusia siempre ha negado.



En prisión preventiva desde julio, el antiguo diputado municipal recordó que otras figuras públicas como el líder checheno, Ramzán Kadírov, también criticaron al Ejército y nadie incoó casos penales contra ellos.



Al hacer uso de la última palabra el lunes, el opositor llamó hoy al presidente, Vladímir Putin, a retirar inmediatamente las tropas de territorio ucraniano.



"Le insto, Vladímir Vladímirovich (patronímico de Putin), a detener inmediatamente esta locura, a reconocer como errónea la política hacia Ucrania, a retirar las tropas de su territorio y pasar a un arreglo diplomático del conflicto", dijo.



Yashin, aliado del líder opositor, Alexéi Navalni, que cumple nueve años de cárcel, es uno de los pocos políticos críticos con el Kremlin que no ha abandonado Rusia desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania.



Amnistía Internacional ya exigió en julio cesar la persecución penal del opositor por el hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión y "criticar las acciones del ejército ruso en Ucrania".