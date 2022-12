Una nueva erupción del volcán en la isla italiana de Stromboli despierta temor

El volcán de la isla italiana de Stromboli (Sicilia, sur de Italia) se encuentra en alerta naranja, informó hoy Protección Civil italiana, después de que su entrada en erupción este domingo provocase un pequeño tsunami que no causó ningún daño, pero despertó temor en los habitantes de la zona.



El Stromboli entró en una fase eruptiva con un desbordamiento de lava de la zona norte del cráter que estuvo acompañado por deslizamientos de tierra a lo largo de la pared del volcán y que llegaron al mar, lo que produjo el maremoto, con olas de hasta un metro y medio, reveló el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).



El Departamento de Protección Civil, por su parte, ha ordenado el cambio de alerta del volcán "de amarilla a naranja y la activación de la fase operativa de alerta temprana", tras la reunión de urgencia mantenida para valorar la nueva erupción, indicó este lunes en un comunicado.



"El flujo piroclástico recorrió rápidamente la ladera de Sciara del Fuoco llegando al mar, acompañado de derrumbes y desprendimientos a lo largo de la pared del volcán. Estos fenómenos también generaron un maremoto que no causó ningún daño a las personas ni a los bienes", explicó.



"Independientemente de los fenómenos volcánicos locales, que pueden tener variaciones frecuentes, persiste una situación de mayor desequilibrio volcánico. Por ello, se pide a la población de la isla que se mantenga informada y siga escrupulosamente las indicaciones de las autoridades locales", añadió.



El INGV reveló además que a las 6.49 horas locales (5.49 GMT) de hoy se registró un temblor de 3,1 de magnitud frente a las costas de las Islas Eolias, que sigue a otro que se produjo este domingo, de 4,6 de magnitud, aunque "no tienen una relación directa" con la nueva actividad del volcán.



Por el momento la lava está siguiendo a lo largo de su camino natural, pero desde el municipio se han tomado algunas medidas como el cierre de los colegios y la prohibición de hacer excursiones en el mar.



La última erupción de este volcán se produjo el pasado 10 de octubre también sin consecuencias.