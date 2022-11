Una huelga de ferroviarios paraliza los trenes en Austria

Los trabajadores de la compañía ferroviaria estatal Trenes Federales Austríacos (ÖBB) han iniciado este lunes una inusual huelga de 24 horas para reivindicar un aumento salarial del 12 %, superior al 8,4 % propuesto por la patronal.



"Los servicios ferroviarios están suspendidos en toda Austria. Le pedimos que elija opciones de viaje alternativas. Debido a la huelga de todo el día, también puede haber cancelaciones individuales de trenes el martes", explica ÖBB en un breve comunicado publicado en su web.



Convocada por el sindicato "Vida", la huelga, que se mantendrá hasta la medianoche hoy tras comenzar a las 0:00 hora local (23.00 GMT del domingo), paraliza todo el tráfico ferroviario, incluidos los trenes de cercanía, y afecta a cerca de un millón de pasajeros que se traslada en tren cada día en este país alpino.



Los sindicatos organizaron el paro laboral después de fracasar el domingo la quinta ronda de negociaciones entre los representantes de los trabajadores y de la patronal sobre una subida de las tarifas de los convenios colectivos.



En vista de una inflación del 11 % interanual, los ferroviarios exigen un incremento salarial medio del 12 %, mientras que la patronal ha ofrecido un máximo del 8,4 %.



Los clubes automovilísticos del país han advertido de que se esperan atascos y problemas de tráfico, principalmente en las ciudades y a las horas punta.



Según la ÖBB, unos 8.000 trenes de pasajeros y mercancías de diferentes operadores circulan normalmente a diario por Austria.



Gracias a una larga tradición conocida como "Alianza Social", en la que se propicia el consenso entre los representantes de los empleadores y los trabajadores, en Austria pocas veces se producen huelgas.



Sin embargo, la fuerte inflación, y sobre todo el encarecimiento de la energía, que suele mermar tanto el bolsillo del trabajador como el rendimiento de las empresas, ha añadido mucha tensión a las negociaciones anuales sobre los contratos colectivos y no se descartan más huelgas en diversos sectores..



De hecho, la de hoy coincide con otra de los cerveceros, que al igual que los ferroviarios no lograron un acuerdo con la patronal sobre los incrementos salariales.



Similar es la situación de los trabajadores del comercio minorista, que han advertido de que preparan una huelga de dos días si hasta mañana no alcanzan un resultado satisfactorio en sus negociaciones.