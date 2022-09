Nord Stream dice empezará a evaluar daños cuando se detengan las fugas

La operadora del gasoducto Nord Stream aseguró que empezará a evaluar los daños que ha sufrido la infraestructura en cuanto reciba los permisos oficiales, ya que el acceso a la zona donde se han detectado las fugas solo es posible después de que se haya detenido el escape de gas.



"Nord Stream AG pretende empezar la evaluación de los daños en las tuberías en cuanto reciba los permisos oficiales necesarios", señaló la empresa, con sede en Suiza, en un comunicado.



Explicó que el acceso a la zona del "incidente" solo es posible "después de que se haya estabilizado la presión y las fugas de gas se hayan detenido".



"Hasta que se haya finalizado la evaluación de los daños no es posible predecir el momento en el que se podrá restaurar la infraestructura de transmisión de gas", señaló la operadora del gasoducto.



En el Nord Stream se han detectado dos fugas en el mar Báltico, en tanto que en el Nord Stream 2 se han observado también dos escapes de gas entre acusaciones de sabotaje que el Kremlin niega y atribuye por el contrario a un acto de terrorismo internacional con la participación de un Estado extranjero.



El primer gasoducto se encuentra parado desde hace un mes, primero por "labores de mantenimiento rutinarias" y después por una supuesta fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún estaba operativa y que Rusia alega no puede reparar por las sanciones occidentales impuestas al país por su campaña militar en Ucrania.



El Nord Stream 2 a su vez nunca llegó a operar porque Berlín bloqueó su certificación incluso antes de la intervención bélica en Ucrania.



Ambos gasoductos, aunque no están operativos actualmente, están llenos de gas y deben mantener por tanto una presión estable.



Nord Stream AG no se pronunció sobre las dos fugas en el segundo gasoducto, ya que la empresa que lo gestionaba, Nord Stream 2 AG, se encuentra bajo un administrador externo interino tras registrar un procedimiento de insolvencia que está siendo coordinado por una corte en Suiza.



Tampoco se ha pronunciado por ahora el consorcio gasístico Gazprom, que controla ambos gasoductos.