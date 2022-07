Donald Trump volvió a presionar la semana pasada para cambiar el resultado electoral

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017 - 2021) volvió a presionar la semana pasada a un dirigente republicano del estado de Wisconsin para cambiar el resultado electoral de 2020, es decir, casi dos años después de los comicios.



Según explicó este miércoles a un canal de televisión local el presidente de la Asamblea Estatal de Wisconsin, el conservador Robin Vos, Trump le llamó la semana pasada para presionarle para que diese marcha atrás en la certificación del resultado de 2020 en ese estado, en el que ganó el actual presidente, Joe Biden.



El 8 de julio, la Corte Suprema de Wisconsin determinó que la mayoría de los buzones que el estado usa para el voto por correo son ilegales, aunque el fallo tiene efectos de cara únicamente a las elecciones futuras, no a las pasadas como la presidencial de 2020.



Sin embargo, Trump interpretó que esta decisión le daba la razón en su interpretación de que el resultado que se certificó de las elecciones en Wisconsin fue ilegítimo y que él, en lugar de Biden, debía haber sido proclamado ganador en ese estado.



El expresidente sostiene que en los comicios de 2020 se cometió fraude en varios de los estados en que no ganó, entre ellos Wisconsin y Georgia, una versión que ilegitima la victoria de Biden y que derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



Este jueves, el comité legislativo que investiga lo ocurrido ese día se centrará en lo que sucedió en la Casa Blanca ese día, en un intento por demostrar que Trump no hizo nada por parar la protesta.



Esa nueva sesión del comité, que se emitirá en horario de máxima audiencia, será la octava y en principio última de esta serie de audiencias públicas, iniciada hace un mes.



Ese 6 de enero unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.