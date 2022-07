En libertad la periodista rusa que interrumpió el noticiero con una pancarta antibélica

La periodista rusa Marina Ovsyánnikova, que interrumpió en marzo pasado el principal noticiero de la televisión pública con proclamas antibélicas y que este domingo fue detenida cerca de su casa, quedó en libertad, informó hoy ella misma en su página de Facebook.



"Ya estoy en casa. Todo bien. Fue una primera advertencia. Ahora sé que de casa hay que salir con un bolso y con documento de identidad. Le doy las gracias al vecino que en ese momento estaba cerca. Me trajo las cosas y llamó a mi abogado y a amigos", escribió Ovsyánikova en la red social.



Uno de sus abogados, Dmitri Zajvatov, señaló a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti que la detención de Ovsyánnikova supuestamente "tiene algo que ver con su protesta" el pasado viernes en un puente cerca de las murallas del Kremlin con una pancarta y dos muñecas con pintura roja en el rostro y la ropa en el suelo, según un vídeo colgado ese día en su canal de Telegram.



En la pancarta, la periodista había escrito: "Putin es un asesino, sus soldados fascistas. 352 niños han muerto. ¿Cuántos más tienen que morir para que usted pare?"



Ovsyánnikova, redactora del Canal 1, interrumpió el 14 de marzo la emisión en directo del telediario nocturno (Vremia) realizando proclamas y blandiendo un cartel contra la ofensiva militar rusa en Ucrania.



"No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra", rezaba el cartel.



La Justicia rusa declaró culpable a la periodista por la organización o celebración de un acto público sin notificación y le impuso una multa de 30.000 rublos (277 dólares).



Después, Ovsyánnikova se convirtió en colaboradora del diario alemán "Die Welt", trabajo que dejó a principios de julio, según el portal independiente en ruso Meduza.