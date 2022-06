Finlandia: no hay trato con Turquía sobre extradiciones individuales

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, señaló hoy que las extradiciones de supuestos terroristas mencionadas este miércoles por el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag, no constituyen una nueva demanda en el marco del acuerdo para desbloquear la ampliación de la OTAN.



"No nos han presentado ninguna lista de requisitos, al menos de la que yo tenga conocimiento", declaró a medios finlandeses a su llegada a la cumbre de la OTAN en Madrid.



Los periodistas preguntaron a Niinistö si el memorando trilateral firmado ayer por Suecia, Finlandia y Turquía para que ésta última retirase su veto al ingreso de los dos países nórdicos a la Alianza conduciría a que se repitiesen presiones similares en el futuro.



"Turquía probablemente interpreta [el acuerdo] a su manera a nivel doméstico, pero no es algo que nos afecte mucho", replicó el presidente.



También el ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, confirmó hoy que no se ha acordado nada en cuanto a la deportación de individuos concretos a Turquía, después de que Ankara indicase que espera "extradiciones de terroristas"



Citado por el diario finés "Helsingin Sanomat", Haavisto dijo que no tiene conocimiento de las doce solicitudes de extradición que mencionó hoy el ministro turco de Justicia, pero que serán procesados por el Ministerio de Justicia finlandés "en su debido curso".



"En los debates de ayer no surgió la cuestión de ninguna lista, pero declaramos que la cooperación entre las autoridades seguirá siendo estrecha y se volverá incluso más estrecha para que obtengamos de Turquía toda la información necesaria," indicó Haavisto.



"Después de eso, ambos países, Finlandia y Suecia, actuarán de acuerdo con su propia legislación," remachó el ministro.



El Ministerio de Justicia turco informó hoy de que hay seis expedientes de extradición abiertos contra personas a las que Ankara considera miembros de la guerrilla kurda y otros seis contra presuntos miembros de la cofradía islamista de Fethullah Gülen, todos ellos actualmente en Finlandia.