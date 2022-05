¿Qué se sabe de Salvador Ramos, el presunto autor del tiroteo en Texas?

El presunto autor del tiroteo en un colegio de la localidad de Uvalde (Texas, EE.UU.), que ha dejado 19 niños y dos profesoras muertos, ha sido identificado por las autoridades como Salvador Ramos, un joven de 18 años residente en esa población, que actuó en solitario, según las autoridades.



Ramos irrumpió sobre las 11.37 hora local (16.37 hora GMT) en el colegio Robb Elementary de Uvalde, tras tener un accidente de tráfico. Dentro de la escuela abrió fuego contra alumnos y profesores, antes de ser abatido por la policía.



Por el momento se desconocen las motivaciones del joven y si entró en el centro educativo de manera fortuita por su cercanía con el lugar del accidente o si lo hizo intencionadamente.



Esto es lo que sabe hasta el momento del supuesto autor del tiroteo:



El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha indicado que Ramos es ciudadano estadounidense y que había sido estudiante en el instituto de secundaria de Uvalde. Su nombre y apellido son hispanos, pero por el momento se desconoce cuál es su ascendencia.



El senador estatal de Texas, Roland Gutierrez, apuntó el martes que Ramos nació en Dakota del Norte, lo que no ha sido confirmado por ninguna otra fuente.



Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, ha explicado a los medios que antes de entrar en el colegio, Ramos, que iba con un chaleco antibalas, disparó en casa contra su abuela, que fue hospitalizada en estado grave la noche del martes.



Más tarde, el joven se montó en un vehículo y tuvo un accidente en las cercanías de la escuela Robb Elementary.



Fue en ese momento cuando las fuerzas de seguridad recibieron las primeras llamadas de alerta, indicando que un individuo armado con un rifle se dirigía hacia el colegio.



Cuando la policía llegó al edificio, el agresor abrió fuego contra los agentes y dos resultaron heridos, relató Olivarez, quien agregó que acto seguido Ramos se adentró en la escuela, se metió en una clase y allí se atrincheró disparando contra los alumnos y dos profesoras.



Al final, un equipo especializado de la policía llegó al centro escolar, donde logró entrar en el aula y abatió a Ramos.



El martes, el jefe policial del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, afirmó que Ramos actuó solo y no tuvo la ayuda de nadie.



Medios de comunicación locales informaron de que Ramos supuestamente había subido a una cuenta de Instagram, que ha sido suspendida, fotografías de armas.



El diario The Washington Post, que ha hablado con familiares y amigos del agresor, describió a Ramos como un joven solitario que sufrió acoso escolar por sus problemas para hablar en la infancia y fue criado en un hogar desestructurado.



En los últimos años, había tenido reacciones violentas contra personas más cercanas y desconocidos.



Las autoridades han señalado que Ramos había cumplido 18 años recientemente y que disparó contra su abuela con armas compradas este mes.



La cadena ABC News ha precisado, citando a fuentes de seguridad, que Ramos cumplió 18 años el pasado 16 de mayo y que seis días después compró de forma legal dos rifles del tipo AR-15.



El abuelo de Ramos, Rolando Reyes, de 72 años, dijo a ABC News que no tenía ni idea de que su nieto hubiera comprado dos rifles AR-15 o que los tuviera en su casa.



Reyes apuntó que el martes por la mañana, antes del tiroteo, no vio nada inusual que augurara lo que iba a pasar. Según él, el sospechoso tuvo una pequeña discusión con la abuela sobre la factura de teléfono.



Ramos residía con sus abuelos después de haberse peleado con su madre y ocupaba una de las habitaciones de la casa donde dormía en un colchón en el suelo, reveló Reyes a ABC News.

