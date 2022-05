Ucrania mantiene que los rusos no logran sus objetivos en el este del país

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este jueves que el ejército ruso no está logrando en las últimas horas sus objetivos militares, especialmente en el este del país, en la región del Donetsk, donde ahora centra su ofensiva.



"Las fuerzas de ocupación rusas emprendieron operaciones ofensivas y de asalto en cuatro frentes orientales y no tuvieron éxito", asegura el último parte castrense ucraniano publicado en su página de Facebook y recogido por medios locales.



El "comando ruso" que actúa en las zonas ocupadas en la región prorrusa de Donetsk planea movilizar a estudiantes universitarios para que participen en el combate, debido a la falta de otros reservistas, advierte el Estado Mayor ucraniano.



En este frente y en la vecina región de Lugansk, también prorrusa, las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron dieciséis ataques rusos y destruyeron ocho tanques, diecisiete vehículos blindados de combate, cuatro vehículos blindados especiales y seis vehículos motorizados.



Además y según los militares ucranianos, en las últimas 24 horas los sistemas de misiles antiaéreos derribaron un avión y un misil de crucero rusos.



La Fuerza Aérea de Ucrania también atacó a un contingente de equipos militares rusos y, según informaciones preliminares, destruyó alrededor de 20 vehículos blindados, municiones y eliminó un número no concretado de militares enemigos.



El parte destacó que las fuerzas rusas dispararon contra pueblos y ciudades en las regiones Chernígov y Sumy, en el sur del país y parcialmente ocupadas, con fuego de artillería y morteros, y lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad de Desna, unos 75 kilómetros al norte de Kiev.



Y en el frente de Járkov, en el noreste del país, los principales esfuerzos de las fuerzas de ocupación rusas se centraron en mantener sus posiciones actuales y realizar contraataques para recuperar las posiciones que habían perdido ante las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Según la información de que dispone Ucrania, 260 militares rusos previamente desplegados en el frente de Járkov fueron trasladados para reponer las pérdidas del 107 Batallón de Fusileros (que ha perdido más del 50% de sus soldados) cerca del pueblo de Oleksandrivka.



Rusia ha centrado sus esfuerzos en controlar el este y sur de Ucrania para establecer un corredor que permita desplazarse a sus tropas desde estas regiones a la península de Crimea, que ocupa desde 2014.



Hace dos días los rusos se hicieron con el control, tras un largo asedio, de la ciudad de Mariúpol, en el mar de Azov y perteneciente a la región de Donetsk, uno de los puntos que se ha marcado Moscú en esa estrategia para controlar el sur ucraniano.

