Moscú dice que ahora mismo "no hay negociaciones de ningún tipo" con Kiev

El viceministro ruso, Andréi Rudenko, aseguró este martes que entre Rusia y Ucrania no hay actualmente "ningún tipo" de negociación.



"Las negociaciones no continúan. Ucrania ha abandonado de hecho el proceso negociador", dijo Rudenko, citado por la agencia Interfax.



Rudenko subrayó que las conversaciones, iniciadas a finales de febrero, se han interrumpido.



Este martes, el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, criticó a Washington y a Londres por "guiar" a Ucrania durante las rondas anteriores de negociaciones con Rusia.



Las negociaciones entre las partes se estancaron hace mes y medio, después de recrudecerse los combates en Mariúpol y salir a la luz las imágenes de Bucha.



La última ronda de conversaciones presenciales entre los delegados de ambos países tuvo lugar en Estambul, el pasado 29 de marzo.



Tras esta reunión, las partes sugirieron tímidos avances en la negociación, pero las semanas posteriores pusieron de relieve que las diferencias siguen siendo irreconciliables, pese a que los contactos continuaron en formato de videoconferencia.



Así, el pasado 9 de mayo, el jefe negociador ruso, Valdímir Medinski, aseguró que las negociaciones en formato remoto continúan y "no han parado".

