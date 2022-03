El canciller chino a Borrell: "Las sanciones extremas perjudican a todas las partes"

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, declaró durante una reunión por videoconferencia con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que "las sanciones extremas perjudicarán a todas las partes", según un comunicado publicado anoche por la Cancillería china.



Durante la reunión, celebrada este martes, Wang explicó a Borell que China, entre la guerra y la paz, "elige la paz" y que, entre sanciones y diálogo, apuesta por "el diálogo", al tiempo que se mostró confiado en que "el tiempo demostrará que la postura china es responsable", en referencia al conflicto en Ucrania.



El canciller chino enfatizó que "la vieja mentalidad de guerra fría" y de "confrontación entre bandos" ya no tiene cabida en Europa y aseveró que "no es justo ni legal" hacer que "países que no son parte del conflicto paguen por él".



Wang reiteró que el país asiático está "dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para lograr un alto el fuego, promover conversaciones de paz y prevenir una crisis humanitaria" y a redoblar esfuerzos "para una pronta resolución del conflicto" teniendo en cuenta "las preocupaciones legítimas y razonables de todas las partes".



Asimismo, el ministro de Exteriores chino pidió "no adoptar un enfoque simplista de blanco y negro" en "complejos problemas de seguridad".



Por su parte, Borrell aseguró que la Unión Europea no tiene como objetivo "cambiar el sistema político de Rusia" ni que "la situación se agrave" y expresó su oposición a "cualquier forma de nueva guerra fría y confrontación entre bandos", según el comunicado del Ministerio de Exteriores chino.



"La Unión Europea pide un alto el fuego, la apertura de corredores humanitarios, la no utilización de armas de destrucción masiva y la prevención de la evasión de sanciones", dijo el alto representante europeo, que añadió que la Unión espera que China "desempeñe un papel importante en la promoción de la paz".



Wang declaró que la Unión Europea y China son "dos de las principales fuerzas en el proceso de multipolarización mundial" y, como tales, han de "mantener una comunicación estratégica de forma regular" para "abordar conjuntamente varios desafíos globales".



Con respecto a las relaciones entre ambos actores, Borrell afirmó que China y la UE "son fuerzas estratégicas importantes en el mundo y los pilares de la recuperación y el crecimiento económico global".



Según la cancillería china, Borrell reiteró que la UE "se adhiere a la política de una sola China" y que "ningún estado miembro se desviará" de esa postura.



En el último año, algunos países miembros de la Unión Europea como Lituania han estrechado lazos con Taiwán, isla cuya soberanía China reclama, lo que provocó la rebaja por parte de China de sus relaciones diplomáticas con el país báltico.



Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido que se respete la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y en la que ha evitado usar la palabra "invasión" para referirse a la ofensiva rusa, al tiempo que ha reiterado su oposición a las sanciones contra el país euroasiático.



Recientemente, algunos países europeos como Francia pidieron que China expresase de forma explícita una condena a la invasión rusa en Ucrania y que hiciese valer su peso diplomático para poner fin al conflicto.

