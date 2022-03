Críticas a Boris Johnson por comparar la situación en Ucrania con el Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, afronta críticas de varios sectores tras haber comparado la situación de los ucranianos que luchan contra los ataques rusos con la elección que tomaron los británicos en 2016 de apoyar el Brexit.



El político conservador hizo los desafortunados comentarios durante un discurso pronunciado en el marco del congreso de primavera del Partidy Tory, ayer, en la ciudad inglesa de Blackpool.



En su intervención, Johnson afirmó que "el instinto de la gente de este país (el Reino Unido), como la gente en Ucrania, es escoger la libertad", con la votación a favor del Brexit como "el famoso ejemplo reciente".



"Cuando tantos británicos votaron por el Brexit, no creo que fuera porque fuesen remotamente hostiles a los extranjeros. Es porque querían ser libres para hacer las cosas de manera diferente y para que este países pudiera gobernarse a sí mismo", dijo.



Los medios locales recogen hoy el aluvión de críticas de diferentes sectores que cargan contra el jefe del Ejecutivo, como el conservador Lord Barwel, que recordó a Johnson que los ucranianos "están buscando unirse a la Unión Europea (UE)".



Lord Barwell, que trabajó como responsable de personal en Downing Street -residencia y despacho oficial del primer ministro- cuando gobernaba la también tory Theresa May, aclaró en Twitter que votar en el referendo europeo de 2016 "no es de ninguna manera comparable a poner en riesgo tu vida" en una guerra con las fuerzas de Vladímir Putin.



Barwell afeó la comparación por dos motivos: "por el hecho de que votar en un referendo libre y justo no es de ninguna manera comparable a arriesgar tu vida para defender a tu país contra una invasión" y también por el hecho de que "los ucranianos están luchando por la libertad de unirse a la UE".



Por su parte, el líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, consideró que Johnson es "una vergüenza nacional" y que "comparar un referendo con mujeres y niños huyendo de las bombas de Putin es un insulto a todos los ucranianos".



Para el líder del Partido Nacionalista Escocés en Westminster, Ian Blackford, los comentarios de Johnson "comparando la situación de vida o muerte en Ucrania con el Brextil es de mal gusto y muestra lo peligrosamente obsesionados que están los tories con el Brexit".



Fuera de este país, también el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, opinó que las palabras del primer ministro británico "ofenden a los ucranianos, a los británicos y al sentido común".



"Boris Johnson iguala la lucha de los ucranianos para a la votación de los británicos por el Brexit", apunta el exprimer ministro polaco, que aún recuerda el "entusiasmo de (Vladímir) Putin y de (Donald) Trump tras el referendo".



Para el exprimer ministro belga, Guy Verhofstadt, la comparación es "de locos".

TE RECOMENDAMOS