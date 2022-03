Al grito de "indulto es insulto", ciudadanos rechazan liberación de Alberto Fujimori

Cientos de ciudadanos marcharon este sábado en Lima al grito de "indulto es insulto" para rechazar una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que permitirá la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.



Los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, convocados por organizaciones civiles y sociales para marchar pacíficamente en rechazo a la decisión del TC de aceptar un recurso que restituye el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).



"Lo que estamos aspirando es que se revoque el indulto del reo Fujimori y, si es un problema de salud, como dice su familia, entonces que soliciten un indulto humanitario por la vía que corresponda", aseguró a Efe la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador.



La activista agregó que el indulto "nació viciado y fue una trampa, fue parte de un arreglo político", en referencia a que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.



Dador agregó que los opositores a la decisión del TC ven "patético" el fallo emitido este jueves y denunció que la audiencia de debate de los magistrados "no fue transmitida" y eso no permitió conocer los detalles del debate, lo que "también impide un ejercicio para poder rebatir adecuadamente".



Durante la manifestación, Marly Anzualdo, hermana de Kennet Anzualdo, un estudiante universitario desaparecido el 16 de diciembre de 1993, declaró a Efe que el TC "está avergonzando al sistema de justicia del Perú, con un indulto plagado de vicios".



"No es posible que avale eso" enfatizó antes de decir que el presidente del TC, Augusto Ferrero, quien emitió el voto que permitió que se acepte el recurso, "tiene que dar cuenta de esto".



Anzualdo dijo, en ese sentido, que los familiares de las víctimas del régimen fujimorista no van "a parar hasta que esto se retracte", porque la condena que se dictó en 2009 contra Fujimori "ha devuelto la dignidad al Perú y no puede mancharse".



MEDIDAS PARA EVITAR EL INDULTO



La directora ejecutiva de la CNDDHH reveló a Efe que los organismos de derechos humanos acudieron un día antes del "nefasto fallo" del TC ante la CorteIDH para solicitar una medida provisional "justamente para evitar que se produzca un daño irreparable".



"Como ya se produjo el fallo, inmediatamente introdujimos otro escrito, solicitándole que actué de inmediato mediante el proceso de supervisión de la sentencia", dijo.



En ese sentido, la Corte Interamericana dio una semana de plazo al Estado peruano para que le informe sobre las medidas provisionales que ha tomado y le pidió que "ponga de inmediato conocimiento al Tribunal Constitucional" sobre esas acciones.



Dador recordó que "el derecho a la justicia no es solamente acceder al tribunal y conseguir justicia, sino que el reo, el condenado, cumpla su pena, de lo contrario se produce impunidad".



Mientras aún se espera que se publique la resolución del TC que permitirá a Fujimori salir de la cárcel en los próximos días, el gobierno del presidente Pedro Castillo también manifestó su rechazo y adelantó que piensa acudir a organismos internacionales.



Fujimori, de 83 años, fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

