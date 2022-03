EE.UU. no ve "sostenible" propuesta polaca de transferirle aviones de combate

El Pentágono no ve "sostenible" la propuesta de Polonia de trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en la base estadounidense de Ramstein, en territorio alemán.



El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, indicó este martes en un comunicado que su país está consultando con sus aliados y socios sobre la asistencia de seguridad a Ucrania, dado que la iniciativa polaca "muestra algunas de las complejidades que este asunto presenta".



"La perspectiva de que los aviones de combate 'a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América' partan de una base de EE.UU. y la OTAN en Alemania para sobrevolar el espacio aéreo sobre Ucrania, disputado con Rusia, plantea serias inquietudes para toda la alianza", remarcó Kirby.



Según el portavoz, para EE.UU. no está claro que haya "una justificación sustantiva" para esta medida.



No obstante, aseguró que Washington continuará sus consultas con Polonia y los aliados de la OTAN sobre este tema y "los complicados retos logísticos que presenta".



A este asunto se refirió también este martes la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., donde aseguró que Polonia no se ha coordinado con su país sobre este tema.



"Estuve en una reunión en la que debería haber oído algo sobre eso, justo antes de que se produjera lo que creo que es un movimiento sorpresa" por parte de Polonia, dijo Nuland.



El Gobierno polaco comunicó este martes su disposición a trasladar todos sus aviones de combate MiG-29, de fabricación rusa, a Alemania para ponerlos a disposición de EE.UU. en la base de Ramstein.



El ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, reveló en un mensaje en sus redes sociales que Polonia está "preparada" para entregar sus cazas, después de que el lunes el primer ministro, Mateusz Morawiecki, desmintiera informaciones de que Varsovia iba a transferir directamente esos aviones de combate a Ucrania.



En su mensaje, el ministro polaco no especificó si el destino final de este armamento será la Fuerza Aérea ucraniana.



Kirby destacó que Washington ha estado en contacto con el Ejecutivo polaco desde el anuncio e insistió en que "la decisión de transferir aviones propiedad de Polonia a Ucrania corresponde al Gobierno polaco".



La invasión rusa de Ucrania entró este martes en su decimotercer día, tras haber causado la muerte o heridas a 1.335 civiles, según el último recuento de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos; una cifra que los Servicios Estatales de Emergencias de Ucrania elevan a más de 2.000 fallecidos civiles.

