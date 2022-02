Lukashenko: Bielorrusia no participa en la operación militar rusa

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que las tropas de su país no participan en la "operación militar especial" lanzada por Rusia en Ucrania.



"Hoy leí: 'Sobre las 5 de la mañana la frontera de Ucrania en sector de Rusia y Bielorrusia fue atacada por tropas rusas, apoyadas por Bielorrusia'. ¡Canallas! Nuestras tropas no tienen ninguna participación en esta operación", dijo el mandatario en una reunión con militares, citada por la agencia oficial BELTA.



Lukashenko indicó que el mando militar ucraniano sabía de la posibilidad de estallido del conflicto y no hizo nada por evitarlo.



Reveló que anoche, antes de comienzo de la operación militar rusa, a un alto jefe militar ucraniano que se comunicó con sus colegas bielorrusos se le recomendó hablar con Moscú, y no lo hizo.



Recordó en la Crisis del Caribe una llamada telefónica entre los líderes de la Unión Soviética y Estado Unidos evitó una guerra termonuclear.



"¿Y ahora no se podía coger el teléfono, levantar el auricular? ¡Canalla!", exclamó el presidente bielorruso.

