Maduro dice que una "izquierda cobarde" tiene envidia del "ejemplo de Chávez"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que hay una "izquierda cobarde" que tiene envidia del ejemplo que supone el fallecido mandatario Hugo Chávez y de la "revolución socialista de Venezuela", si bien no mencionó a ningún político a quien incluya en ese grupo.



"Hugo Chávez que fue tan atacado en vida y todavía es atacado por una izquierda cobarde que aún le tiene envidia al ejemplo y al legado del gigante Chávez, una izquierda cobarde que no se atreve a enfrentar al capitalismo y a la oligarquía y le tiene envidia a Chávez y al pueblo venezolano", dijo al término de una acto por el Día de la Juventud de Venezuela.



A su juicio, Chávez "se convirtió en un mito mundial en la lucha por la justicia, en la lucha por el socialismo y en la lucha por los pueblos", razón por la que fue "tan atacado en vida".



El mandatario consideró que es "un gigante eterno", igual que "el pueblo chavista".



"Gigantes de la historia que hemos vivido, pero sobre todo de la historia que está por vivir, porque, si ha sido gloriosa la lucha que hemos dado, si han sido gloriosas las victorias que hemos construido más gloriosas serán las luchas que ustedes van a dar en el futuro", sostuvo.



Pese a las distintas críticas recibidas por líderes políticos de izquierda dentro y fuera de su país, algunos de los cuales como los militantes del Partido Comunista de Venezuela han sido objeto con frecuencia de sus dardos, Maduro no aclaró a quienes se refería en esta ocasión.

TE RECOMENDAMOS