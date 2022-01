Austria impone la vacuna obligatoria desde los 18 años y multas hasta 3.600 euros

El Gobierno austríaco anunció este domingo que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los residentes mayores de 18 años de edad, es decir, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo.



Tras una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas.



A partir de ese momento, los residentes en Austria no vacunados podrán ser multados con 600 euros (685 dólares), hasta cuatro veces por año.



Las autoridades enviarán además una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, precisa ley acordada por los gobernantes partidos conservador y ecologista en negociación con dos partidos opositores (socialdemócratas y liberales).



Si no se alcanza un nivel satisfactorio de vacunación, se aplicará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorar a las autoridades se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros (4.100 dólares) por año.



En estos momentos, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país.



Aparte de los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas patologías estarán exentas de la vacuna obligatoria.



"Cada uno es responsable de su salud y toma sus decisiones. Pero nosotros somos una comunidad y cuando se trata de la seguridad de la comunidad, entonces todos tenemos responsabilidad", dijo el canciller federal, el democristiano Karl Nehammer, ante la prensa al presentar la ley.



Pese al amplio respaldo en el Parlamento, con cuatro de los cinco partidos a favor, la vacuna obligatoria ha causado controversia en Austria.



El partido opositor ultranacionalista FPÖ rechaza la ley con vehemencia y apoya desde hace meses en Viena y otras ciudades manifestaciones contra la gestión de la pandemia y contra la vacunación obligatoria.



Las autoridades anunciaron hoy más de 15.400 nuevas infecciones con el coronavirus en las últimas 24 horas, el nivel más alto hasta ahora para un día domingo.



Pese a la fuerte subida de los contagios en la última semana, debido a la variante ómicron, la presión hospitalaria, en particular en las unidades de cuidados intensivos, sigue con tendencia a la baja en Austria.

