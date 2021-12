Sin techo deberán acreditar en Berlin vacunación o test para descansar en el metro

Los sin techo de Berlín deberán cumplir las restricciones anti-covid vigentes en el transporte público para poder dormir en el metro de la capital alemana, según informaron este viernes diversos medios germanos.



En caso de no poder acreditar un estatus 3G (por las siglas de geimpft, genesen, getestet, que significa en alemán vacunados, sanados o con test negativo), los revisores de la compañía de transportes BVG podrán expulsarles de los andenes.



La noticia trascendió después de que este miércoles las restricciones que impiden el uso del transporte público a quienes no estén inmunizados o cuenten con un test del día se ampliasen también a los andenes del metro y el cercanías de la capital.



La novedad desató una oleada de críticas contra el gobierno de la ciudad-estado de Berlín, compuesto por socialdemócratas, verdes e izquierdistas, puesto que con temperaturas alrededor de cero durante el día, el metro es uno de los pocos refugios a los que los sin techo pueden acceder hasta la noche.



"Somos conscientes de que la situación de los sin techo es particularmente difícil durante la pandemia," declaró este viernes la izquierdista Elke Breitenbach, senadora para Asuntos Sociales, al diario "Tageszeitung".



No obstante, subrayó que es preciso respetar la ley de protección de infecciones, y que los sin techo tienen la opción de someterse a test gratuitos en los refugios de emergencia que abren a partir de las 8 de la tarde hora local.



Además, destacó, en Berlín existe una gran campaña para ofrecer opciones de vacunación a los sin techo, o bien en los consultorios de médicos de cabecera o en diversos puntos de vacunación.



La BVG, por su parte, indicó que "las leyes no prevén excepciones para las personas sin hogar", pero destacó que pretende actuar "con cuidado" en el trato de "personas particularmente vulnerables" y que quien no cumpla con el 3G será remitido a los recursos para personas sin techo con que cuenta la capital.

