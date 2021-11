Expertos alertan de una quinta ola en Portugal con más casos y menos muertes

Expertos portugueses alertaron en un informe de que podría producirse una quinta ola de coronavirus en el país si el índice de transmisión del virus se mantiene como hasta ahora, con un aumento de casos pero menos muertes.



"Datos recientes de principios de noviembre sugieren un resurgimiento apreciable de la infección y es muy probable que estemos asistiendo al inicio de la quinta ola", avisan los epidemiólogos Manuel Carmo Gomes y Carlos Antunes Fonte, autores del informe "COVID-19 en Portugal: situación actual y perspectivas de futuro".



El estudio destaca que a principios de octubre la incidencia de la enfermedad mostró una tendencia ascendente con el aumento del índice de transmisibilidad (Rt) y que es previsible que este otoño-invierno la incidencia diaria continúe elevada, con "varios cientos de casos y una pequeña cantidad de muertes".



"Si ese índice se mantiene, se espera que el número de casos nuevos se duplique aproximadamente cada 30 días, lo que significa que podríamos llegar a 2000 casos diarios en la primera quincena de diciembre", indicaron.



Sin embargo, no esperan que el covid-19 por sí solo ejerza una presión sobre el sistema hospitalario portugués comparable al período previo a la vacunación.



"El refuerzo de vacunación para los ancianos en las próximas semanas, si es lo suficientemente rápido, debería compensar el deterioro de la protección que habían obtenido mediante la vacunación a principios de año, permitiéndoles pasar el invierno con una baja probabilidad de contraer enfermedades graves", explica el informe.



En palabras de los autores, la tercera dosis tiene como objetivo disminuir el impacto de estas infecciones durante los próximos meses.



Destacan además que el refuerzo de la vacuna no garantiza una protección indefinida contra la infección pues se desconoce su duración, al igual que tampoco se puede anticipar el surgimiento de una variante más transmisible o que incluso evada la protección que brinda la vacunación.



El estudio también indica que el incumplimiento de uno de los requisitos como el uso de mascarillas, ventilación de espacios o la falta de vacuna es una explicación "probable" del repunte de casos en Europa.



Por último, los autores inciden en que Portugal aún no se encuentra en una situación normalizada de infección endémica similar a la de otros virus.



Portugal volvió a notificar este martes más de un millar de nuevas infecciones de covid-19 (1.182), con ocho muertes y un repunte de los hospitalizados, mientras que la incidencia a 14 días está en 116,9 casos por 100.000 habitantes.

TE RECOMENDAMOS