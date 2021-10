Los militares afirman haber liberado al depuesto primer ministro sudanés

El depuesto primer ministro sudanés Abdalá Hamdok regresó la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones un día después de su que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado militar, informó a Efe una fuente castrense.



"Hamdok regresó con su mujer a su lugar de residencia en el suburbio de Kafury en Jartum Norte y no tiene ninguna restricción sobre sus movimientos ni comunicaciones", aseguró una fuente de la oficina del comandante en jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, que pidió el anonimato.



La residencia del ex primer ministro se encuentra custodiada por elementos de seguridad, pero es para su propio protección, añadió el informante, que afirmó que de este modo Al Burhan cumplió con lo que había prometido horas antes en una rueda de prensa.



El Ministerio de Información del Consejo de Ministros disuelto el lunes por los militares había denunciado ese mismo día que Hamdok había sido detenido y estaba en paradero desconocido tras haber rechazado el golpe, pero hoy el líder militar aseveró que este estaba en su propia casa.



"Nadie le secuestró ni agredió; está en mi casa", dijo Al Burhan en una rueda de prensa en Jartum en la que aseguró que "cuando la situación se tranquilice y prevalezca la paz volverá a su casa", después de haber sido detenido en la madrugada del lunes junto a su esposa.



"El primer ministro está conmigo en mi casa y hace su vida de forma normal", aseveró Al Burhan, quien puntualizó que "no está bajo presión".



Sobre otros miembros del Gobierno y del Consejo Soberano, el máximo órgano de poder durante el proceso de transición y compuesto por militares y civiles, detenidos durante el golpe, Al Burhan había dicho que serán juzgados si se presentan cargos contra ellos o dejados libres.



La detención de Hamdok y otras figuras políticas del país durante el golpe de Estado había recibido una amplia condena militar y numerosos países e instituciones como Estados Unidos, al Unión Europea o la Unión Africana han pedido su liberación.

