La investidura del Gobierno de Perú, suspendida por el fallecimiento de un congresista

La sesión plenaria en la que el Parlamento peruano debatía el voto de investidura del Gobierno solicitado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, se suspendió hasta el jueves por la súbita muerte de un congresista.



El legislador del partido oficialista Perú Libre, Fernando Herrera Mamani, sufrió un paro cardíaco mientras se celebraba la sesión y fue trasladado a un hospital cercano, donde solo se pudo confirmar su muerte.



La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pidió un minuto de silencio a los legisladores y suspendió la sesión por duelo hasta el jueves, dado que el debate debe concluir con la votación del pedido de confianza del Ejecutivo.



A través de Twitter, el mandatario Pedro Castillo expresó su pesar por la muerte de Herrera, a quien llamó defensor de la democracia y que luchó por acabar con las diferencias sociales.



"¡Cuando un maestro muere, nunca muere! ¡Herrera, presente!", expresó el mandatario, que compartía la profesión de docente con el difunto.



FUJIMORISMO LE NEGARÁ CONFIANZA



La primera ministra se presentó ante el pleno del Congreso para pedir la confianza a su gabinete, nombrado a inicios de mes, y a la política general del Ejecutivo, tras el cese de las figuras del ala extrema del partido marxista Perú Libre.



Sin embargo, la bancada fujimorista de Fuerza Popular adelantó que no le otorgarán la confianza a Vásquez ni a su gabinete, según expresó el portavoz del grupo, Hernando Guerra García.



En la misma línea, la legisladora Martha Moyano declaró que Fuerza Popular le planteó a Vásquez que retire a dos de los ministros más cuestionados, pero que no lo aceptó, en referencia al titular del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo.



"Finalmente están acá sus ministros y nosotros como bancada, al no acceder a eso, no vamos a dar el voto de confianza", señaló Moyano.



Barranzuela es criticado por ser abogado de la cúpula del partido Perú Libre investigada por corrupción y estar en contra de la erradicación cultivos de coca, mientras que Gallardo pertenece a un sindicato de maestros, fundado por Castillo, con presuntos vínculos con organizaciones afines al grupo terrorista Sendero Luminoso.



CRITICAN IDEOLOGÍA Y MINISTROS



En tanto, el congresista José Williams, de la bancada derechista Avanza País, dijo que le preocupa "lo relacionado a la ideología marxista, y lo otro es la idoneidad de los funcionarios".



El parlamentario Jorge Montoya, del ultraderechista Renovación Popular, afirmó que hay al menos cinco ministros en el gabinete que no tienen la idoneidad para sus puestos, y añadió que no ve la posibilidad que mejore la recaudación tributaria en el país, como plantea el Gobierno para reactivar la inversión pública.



"El marxismo, Sendero Luminoso, el pensamiento Gonzalo (atribuido al fundador de Sendero, el fallecido Abimael Guzmán), no debe existir más en el país. Olvídense de ese tema y verán cómo marcha el país sobre ruedas", manifestó Montoya durante el debate.



Desde la amazónica provincia de Bagua, en el norte del país, Castillo declaró que el Gobierno había ido al Congreso para ratificar su intención de "recuperar el gas de Camisea para los peruanos, para impulsar la segunda reforma agraria, para arrancar el verdadero presupuesto".



CASTILLO RECHAZA RUMORES



El jefe de Estado añadió que no le preocupan los rumores de vacancia (destitución) que circulan en redes sociales, tal como han difundido algunos medios locales.



"Sí pues, yo le llamo la vagancia, porque eso piensan solamente los vagos. Solamente eso piensan los que año por año, gobierno tras gobierno han tenido para vivir del Estado", expresó el presidente.



Castillo agregó que los promotores de su destitución "hoy extrañan la mamadera, y por eso salen a la calle, por eso mienten al pueblo, por eso confunden a la población".



No obstante, las críticas contra el Ejecutivo también provienen desde Perú Libre, el partido que lo llevó a la Presidencia, pues su portavoz Waldemar Cerrón calificó a la presentación de retórica y con poco contenido político, además de no ahondar en el cambio de Constitución, que fue la bandera de campaña de este partido.



NUEVO PACTO SOCIAL



Durante su presentación, Vásquez planteó "un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social, por la estabilidad, la democracia y los cambios que nos demandan".



La primera ministra, una política de izquierda moderada y defensora de los derechos humanos, remarcó que "un renovado pacto constitucional" debe sustentarse "en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia".

