Málaga inaugura la escultura homenaje a profesionales que luchan contra el Covid

Málaga cuenta desde este viernes con 'El aplauso infinito', la escultura en homenaje a los profesionales que trabajan contra la pandemia de COVID-19 y que se ubica en la plaza de la Solidaridad de la capital malagueña.

"Los andaluces, y yo en nombre de ellos, lo menos que podemos hacer es rendir un público homenaje", ha destacado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, añadiendo que se ha querido hacer "de una manera sobria, y al mismo tiempo sencilla, con ese aplauso infinito".

Moreno, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha inaugurado este viernes la escultura, que como el resto está esculpida en mármol de Macael, obra del artista José Antonio Navarro Arteaga que desinteresadamente ha puesto su talento al servicio de este homenaje colectivo, un proyecto al que se ha sumado la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, encabezada por su presidente, Jesús Posadas. Se trata de la quinta capital andaluza en la que se hace este homenaje.

Al acto han asistido, entre otros, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

"Es el único monumento que va a estar en las ocho capitales de provincia, un monumento del mismo artista y en las mismas circunstancias y las mismas condiciones en las ocho capitales para que el resto de la sociedad, a lo largo de los próximo años, nunca olvide que hubo muchos ciudadanos anónimos, trabajadores públicos que hicieron todo lo que estuvo en su mano, precisamente, por salvar la vida y superar esta pandemia".

"Es un motivo de satisfacción y mucho orgullo el estar en cualquier de los actos, pero hoy me siento especialmente emocionado por estar precisamente en mi ciudad", ha destacado Moreno, al tiempo que ha incidido en que "como nada es casual se hace un homenaje en la plaza de la Solidaridad, delante del monumento a los donantes, que es otra de las expresiones sociales de generosidad que tenemos en nuestra tierra".

Al respecto, también se ha referido el alcalde de la ciudad, que ha destacado que se ubique en la plaza de la Solidaridad y que "dialogue" con la escultura de Elena Laverón, que simboliza el donante. Asimismo, el presidente de la Junta ha dicho que será "una obra eterna, eterna en la expresión de los andaluces y en cada una de las ciudades".

Por otro lado, Moreno ha agradecido a los representantes públicos y sociales por asistir al acto de reconocimiento y gratitud a los profesionales sanitarios, de manera especial, y del conjunto de profesionales esenciales "que durante el estado de alarma y ahora están dando lo mejor de sí mismo para que la sociedad podamos conseguir superar esta pandemia".

Por otro lado, ha subrayado la labor que los profesionales sanitarios llevan a cabo: "He sido testigo en primera línea de cómo hombres y mujeres han hecho y están haciendo gala a lo largo de esta pandemia de su generosidad, de su compromiso, vocación y fe de servicio público", ha valorado.

De igual modo, ha incidido en que ha podido ver como personas "han estado 12, 13, 14 y hasta 15 horas de servicio público independientemente de cuándo termine su jornada; he visto cómo han salido llorando, se han llevado sus problemas a casa; cómo han dando mucho más de lo que a cualquiera se le puede pedir y lo han hecho con un objetivo fundamental: salvar las vidas de los andaluces y españoles".

Moreno ha destacado que en Andalucía se intenta ser "referentes permanentemente" en muchas cosas, como en el reconocimiento de los profesionales; en la anticipación de la medidas, "en las que estamos trabajando sin descanso, minuto a minuto, para intentar que no nos atropelle esta pandemia, cosa que es terriblemente compleja y difícil"; y también "intentamos serlo en estabilidad política e institucional que en Andalucía es sin duda alguna una de nuestras claves".

Así, ha incidido en que "estamos en una situación compleja, muy difícil", que requiere de decisiones "difíciles y que deben estar coordinadas con el conjunto de las administraciones públicas".

Además, ha pedido a todos los andaluces que hagan un esfuerzo más y que continúen siendo responsables y respetando todas las recomendaciones sanitarias, actuando con solidaridad entre generaciones, entre sectores económicos, entre instituciones y entre todos y cada uno de los andaluces y de los españoles.

"Sé que con colaboración, compromiso y esfuerzo muy pronto venceremos a la pandemia y dejaremos atrás este triste recuerdo que quedará en la memoria y en el sufrimiento, pero también en la enorme ola de solidaridad, capacidad y energía que ha demostrado Andalucía y España", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado que se simboliza "muy bien" el pueblo de España al esfuerzo del personal sanitario ante la pandemia. Ha lamentado que, a lo mejor, el país "no está siendo todo lo eficaz que debiéramos", abogando por "ponerse aún más en la tarea" para ayudar a ese esfuerzo del personal sanitario y esencial.

"Todo el mundo tiene que acompañar ese esfuerzo --del personal sanitario-- que ha de seguir aún, no sabemos cuantos meses, con una conducta que sea ejemplar en el plano individual, de cumplimiento de las normas de protocolos de seguridad en materia de salud", como el uso correcto de la mascarilla, la distancia social, la higiene en las manos y el evitar las aglomeraciones, entre otros.

De la Torre ha mostrado colaboración en el plano institucional para la tarea que queda por delante: "Los números sanitarios son esenciales para que la economía vaya bien", ha apostillado, valorando que Málaga es "campeona" en la estadística de curados, por lo que "algo será de eficaz el personal sanitario".

"Hemos hecho ya un recorrido importante, y aquí está este monumento, pero debe suponer un compromiso, no es una historia pasada, es una historia presente y futura y nos queda una gran tarea por realizar y hemos de hacerla bien, impecablemente, para que el día de mañana las próximas generaciones recuerden y, los que no, lo aprenderán, que hubo una etapa difícil en España, en 2020, esperemos que no muchos más, en el que hubo que saber resolver y gestionar este gran reto que tenemos por delante".

Por todo ello, ha pedido hacerlo "impecablemente para que sientan el orgullo de pertenecer a un país que ha estado a la altura del reto que tiene por delante", ha concluido.